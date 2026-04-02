Papa Leão XIV lava pés de padres e manda forte recado contra a guerra

A cerimônia integra a programação da Semana Santa e abre o chamado Tríduo Pascal - Foto: Reprodução | Vatican News

O Papa Leão XIV protagonizou nesta Quinta-feira Santa, 2, um dos rituais mais simbólicos do calendário cristão ao lavar os pés de 12 sacerdotes na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

O gesto, que emula a ação de Jesus antes da crucificação, foi acompanhado por um discurso contra os conflitos globais. Primeiro pontífice norte-americano da história, Leão utilizou a cerimônia para reforçar seu posicionamento contra a guerra contra o Irã.

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“À medida que a humanidade é colocada de joelhos por tantos atos de brutalidade, vamos também nos ajoelhar como irmãos e irmãs ao lado dos oprimidos”, afirmou.

Ritual marca início do período mais importante para católicos

A cerimônia integra a programação da Semana Santa e abre o chamado Tríduo Pascal, período de quatro dias que antecede a Páscoa, considerada a principal data do calendário cristão.

Durante o rito, o papa se ajoelhou diante de cada um dos 12 religiosos, lavando, secando e beijando seus pés, em um gesto que simboliza serviço, humildade e igualdade.

“Deus nos deu um exemplo — não de como dominar, mas de como libertar”, declarou.

Leão, que assumiu o trono de Pedro em maio do ano passado após a morte de Francisco por pneumonia dupla, cumprirá uma agenda extensa até o Domingo de Páscoa. O cronograma inclui a Paixão do Senhor na sexta-feira e a tradicional bênção Urbi et Orbi, onde são esperadas novas declarações sobre a paz mundial.



Mudança em relação à tradição recente

A escolha do local e dos participantes marca uma diferença em relação aos últimos anos. O antecessor, Papa Francisco, costumava realizar o ritual fora do ambiente tradicional das igrejas, priorizando espaços como presídios, asilos e centros de acolhimento.

Em uma de suas últimas aparições públicas antes de morrer, Francisco chegou a visitar o presídio Regina Coeli, em Roma, para cumprimentar detentos durante a Páscoa, reforçando sua postura voltada às periferias sociais.

Sinal de apoio ao clero

Segundo o Vaticano, a decisão de Leão de realizar o rito com padres neste ano tem um objetivo específico: reconhecer e valorizar o trabalho do clero, que frequentemente acumula funções e atende múltiplas paróquias.

Além disso, o papa dedicou sua intenção de oração do mês de abril aos sacerdotes, pedindo que fiéis ao redor do mundo rezem por aqueles que atuam na linha de frente das comunidades religiosas.

Mensagem em meio a tensões globais

Primeiro papa norte-americano da história, Leão também tem adotado um tom mais incisivo em relação a conflitos internacionais recentes, incluindo críticas à guerra contra o Irã. Ao conectar o simbolismo religioso com a realidade atual, o pontífice reforçou a ideia de que a fé deve se traduzir em ação concreta diante das desigualdades e da violência.