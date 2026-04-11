Após viagem histórica, Nasa se prepara para o Artemis III

Nova missão à lu já tem ano de ser lançada - Foto: ESA

Após a missão histórica de volta à Lua, no Artemis II, a Nasa está preparando a próxima missão à gigante iluminada. A operação concluída às 21h07 a noite desta sexta-feira, 10, com o retorno de sua tripulação à Terra e amerissagem no Oceano Pacífico, e já deixa um gostinho de quero mais.

Em 2027, a agência espacial pretende lançar o Artemis III, que será feito por um foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) a partir da plataforma de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, EUA.

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O foguete lunar de grande porte levará quatro astronautas a bordo da Orion rumo à Lua. A Orion acoplará com o Sistema de Pouso Humano (HLS) da Starship, da SpaceX, que estará aguardando a espaçonave em uma órbita que a aproxima relativamente da Lua a cada seis dias e meio.

Na última missão, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen quebraram o recorde de distância da Terra estabelecido pela Apollo 13, durante 10 dias.

Missão Artemis III

Agora, a nova missão na órbita lunar inovadora chamada de Órbita de Halo Quase Retilínea, que leva a espaçonave para perto da superfície lunar e, em seguida, descreve uma elipse alongada, afastando-a ainda mais da Lua. É o mesmo tipo de órbita que será usado pelo módulo lunar Gateway nas próximas missões Artemis e que está sendo testado pela missão CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment).

Durante a viagem, aproximação e acoplagem, o Módulo de Serviço Europeu manterá a espaçonave Orion no alvo e na posição correta para uma acoplagem tranquila.

Os astronautas serão transferidos através da escotilha da tripulação da Orion para o Sistema de Pouso Humano e dois astronautas levarão a Starship para a superfície lunar, enquanto dois astronautas permanecerão na Orion durante toda a órbita da Lua.

Qual será a missão no Artemis III?

Na missão Artemis III, a órbita de halo levará seis dias, permitindo que os dois astronautas dentro da Orion deem uma volta completa ao redor da Lua, enquanto os dois astronautas que caminharão na Lua terão seis dias para pousar, montar acampamento, explorar, realizar pesquisas e retornar à espaçonave Orion.

Após se reunirem, os astronautas terão até cinco dias em órbita para transferir suprimentos e amostras da Starship para a Orion, para o retorno à Terra.

Quando estiver pronto e as escotilhas estiverem fechadas, o Módulo de Serviço Europeu (ESM) empurrará suavemente a Orion para longe da Starship e iniciará a viagem de volta à Terra. Assim como na missão Artemis I, a Orion receberá assistência gravitacional da Lua, com o motor principal do ESM sendo acionado para impulsioná-la ao redor da Lua e em direção à Terra. Enquanto isso, o módulo de lançamento horizontal (HLS) da Starship será descartado em uma órbita heliocêntrica, assim como o módulo de ascensão lunar da Apollo 10.

Ao se aproximar da Terra pelo sul, a reentrada na atmosfera terrestre fará com que a Orion chegue a velocidades de cerca de 40.000 km/h. Menos de uma hora antes do pouso, o Módulo de Serviço Europeu se despedirá da Cápsula Tripulada Orion e, juntamente com o Adaptador do Módulo de Tripulação, as partes descartáveis ​​da Orion se desintegrarão inofensivamente sobre áreas desabitadas da Terra.

Nossa atmosfera e 11 paraquedas reduzirão a velocidade da espaçonave para um pouso na água no Oceano Pacífico.