Nasa enviará primeira mulher e astronauta negro à Lua; conheça

Lançamento está previsto para esta quarta-feira, 1, às 19h24 - Foto: Divulgação | Nasa

A contagem regressiva para o lançamento da primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século foi iniciada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa).

O lançamento, do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, nos EUA, está previsto para esta quarta-feira, 1, às 22h24 (19h24 em Brasília).

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A missão Artemis 2 representa o regresso do ser humano à órbita lunar e inaugura uma era de exploração espacial mais representativa, ao levar pela primeira vez ao satélite terrestre uma mulher, Christina Koch, um astronauta negro, Victor Glove, e um canadense, Jeremy Hansen.

Eles acompanham o comandante da missão, o astronauta americano Reid Wiseman.

O quarteto acumula 661 dias de experiência no espaço e doze caminhadas espaciais. A missão consiste em alcançar a órbita lunar, contornar o satélite e retornar à Terra em dez dias.

A quarentena regulamentar antes da decolagem foi iniciada pela tripulação no dia 23 de janeiro. A janela de lançamento se estende até abril, caso novos adiamentos sejam necessários. Grande parte dos Estados Unidos enfrenta um inverno rigoroso.

O lançamento da Artemis 2 vai marcar o retorno da humanidade à órbita lunar pela primeira vez desde 1972, quando a Apollo 17 cumpriu um voo tripulado à superfície da Lua. Somente a Artemis 3, prevista para depois de 2027, deverá enviar astronautas à superfície lunar novamente.

Conheça a tripulação

Christina Koch

Koch tem 47 anos e é uma das duas especialistas da missão. Ela terá uma função mais focada na execução de experimentos e na logística da carga.

Ela, além de ser a única mulher da Artemis 2, é a astronauta com mais experiência espacial entre os quatro tripulantes, graças aos 328 dias consecutivos que passou na Estação Espacial Internacional (ISS) entre 2019 e 2020, um recorde absoluto para uma mulher.

Durante esse período, Koch realizou seis caminhadas espaciais por um período de 42 horas e 15 minutos, incluindo a primeira composta exclusivamente por mulheres. Nascida em Michigan, Koch foi recrutada à Nasa em 2013.

Victor Glover

Com 49 anos, o piloto Victor Glover se tornará a primeira pessoa negra a alcançar a órbita lunar. Ele será responsável pelos sistemas de voo da cápsula Orion, que transportará os astronautas, função que já exerceu como piloto na missão Crew-1 da SpaceX em 2018.

Nomeado astronauta em 2013, o californiano é o segundo membro da missão com mais experiência no espaço, com 168 dias.

Ele também realizou quatro caminhadas espaciais e foi eleito em 2023 pela revista Time como um dos 100 líderes emergentes por suas habilidades técnicas e por seu papel histórico na missão Artemis 2, que à época já estava em preparação.

Assim como Wiseman, esta será sua segunda experiência espacial.

Jeremy Hansen

Nascido no Canadá, Jeremy Hansen é o único novato da missão, já que nunca saiu da superfície terrestre, apesar de ser astronauta desde 2009. Membro da Agência Espacial Canadense, sua participação marca um novo momento de parcerias internacionais para a Nasa.

Hansen será o primeiro canadense a atingir a órbita lunar quando a cápsula Orion se aproximar do satélite.

Ele, porém, já acumulou experiência em ambientes extremos durante o treinamento. Ele passou uma semana vivendo em cavernas subterrâneas e também no leito marinho em missões como a Neemo, programa utilizado pela Nasa desde 2001 para preparar astronautas para futuras viagens espaciais.

Reid Wiseman

Wiseman tem 50 anos e é o comandante da missão. Ele foi recrutado em 2009, após mais de 20 anos de experiência na Marinha. Sua primeira viagem ao espaço ocorreu cinco anos depois, quando passou 165 dias a bordo da estação espacial.

Ele realizou duas caminhadas espaciais durante essa missão, acumulando 13 horas fora do laboratório orbital.

No interior da estação, Wiseman estabeleceu um marco junto com seus outros dois companheiros. O trio somou um recorde de 82 horas de pesquisa em uma única semana em julho de 2014. Artemis 2 será sua segunda viagem ao espaço.