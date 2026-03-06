CIÊNCIA
Asteroide vai atingir a Lua? Entenda por que a Nasa deu o alerta
Novas observações com tecnologia infravermelha corrigem órbita de objeto espacial
Por Isabela Cardoso
O que começou como um sinal de alerta máximo para a comunidade científica terminou em um importante alívio astronômico. O asteroide 2024 YR4, anteriormente classificado como uma das maiores ameaças espaciais descobertas nos últimos 20 anos, não atingirá a Lua.
A confirmação veio após dados precisos coletados pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) em fevereiro de 2026.
Inicialmente, os cálculos apontavam uma probabilidade de 4% de impacto com o satélite natural da Terra no dia 22 de dezembro de 2032. No entanto, as novas medições indicam que o objeto de 60 metros de diâmetro passará a uma distância segura de mais de 20 mil km da superfície lunar.
O desafio de rastrear um "ponto fraco"
A confirmação da órbita segura não foi uma tarefa simples. Após sua descoberta no ano passado, o 2024 YR4 se afastou da Terra, tornando-se invisível para telescópios convencionais. A expectativa era de que ele só pudesse ser observado novamente em 2028.
Entretanto, uma colaboração internacional entre a NASA e a ESA identificou janelas de observação em fevereiro de 2026. Utilizando a câmera infravermelha NIRCam do James Webb e o mapeamento estelar da missão Gaia, os astrônomos conseguiram localizar o asteroide como um minúsculo ponto de luz em meio a um campo vasto de estrelas.
Tecnologia a serviço da defesa planetária
O uso do James Webb para este fim é considerado uma proeza técnica. Projetado para observar galáxias a bilhões de anos-luz, o telescópio possui um campo de visão reduzido, o que torna a localização de objetos pequenos e próximos extremamente complexa.
- Precisão: O mapeamento permitiu prever a posição exata do objeto com margem mínima de erro.
- Colaboração: O trabalho envolveu o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da ESA e o Centro de Estudos da NASA.
- Monitoramento: O episódio reforça a eficácia dos programas de defesa planetária em identificar e corrigir trajetórias de risco.
Com os novos dados, a hipótese de impact, tanto na Terra quanto na Lua, foi definitivamente arquivada.
