Asteroide vai atingir a Lua? Entenda por que a Nasa deu o alerta

Asteróide passará a uma distância segura de mais de 20 mil km da superfície lunar - Foto: Freepik

O que começou como um sinal de alerta máximo para a comunidade científica terminou em um importante alívio astronômico. O asteroide 2024 YR4, anteriormente classificado como uma das maiores ameaças espaciais descobertas nos últimos 20 anos, não atingirá a Lua.

A confirmação veio após dados precisos coletados pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) em fevereiro de 2026.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, os cálculos apontavam uma probabilidade de 4% de impacto com o satélite natural da Terra no dia 22 de dezembro de 2032. No entanto, as novas medições indicam que o objeto de 60 metros de diâmetro passará a uma distância segura de mais de 20 mil km da superfície lunar.

O desafio de rastrear um "ponto fraco"

A confirmação da órbita segura não foi uma tarefa simples. Após sua descoberta no ano passado, o 2024 YR4 se afastou da Terra, tornando-se invisível para telescópios convencionais. A expectativa era de que ele só pudesse ser observado novamente em 2028.

Entretanto, uma colaboração internacional entre a NASA e a ESA identificou janelas de observação em fevereiro de 2026. Utilizando a câmera infravermelha NIRCam do James Webb e o mapeamento estelar da missão Gaia, os astrônomos conseguiram localizar o asteroide como um minúsculo ponto de luz em meio a um campo vasto de estrelas.

Tecnologia a serviço da defesa planetária

O uso do James Webb para este fim é considerado uma proeza técnica. Projetado para observar galáxias a bilhões de anos-luz, o telescópio possui um campo de visão reduzido, o que torna a localização de objetos pequenos e próximos extremamente complexa.

Precisão: O mapeamento permitiu prever a posição exata do objeto com margem mínima de erro.

O mapeamento permitiu prever a posição exata do objeto com margem mínima de erro. Colaboração: O trabalho envolveu o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da ESA e o Centro de Estudos da NASA.

O trabalho envolveu o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da ESA e o Centro de Estudos da NASA. Monitoramento: O episódio reforça a eficácia dos programas de defesa planetária em identificar e corrigir trajetórias de risco.

Com os novos dados, a hipótese de impact, tanto na Terra quanto na Lua, foi definitivamente arquivada.