POLÍTICA

Trump recebe Messi na Casa Branca e faz novas ameaças ao Irã

Presidente americano recebe craque do futebol argentino

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

05/03/2026 - 19:59 h

Trump cumprimenta Lionel Messi na Casa Branca
Trump cumprimenta Lionel Messi na Casa Branca -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu, nesta quinta-feira, 5, o elenco do Inter Miami, time americano liderado pelo jogador argentino Lionel Messi, para um encontro na Casa Branca.

Durante a agenda, o presidente americano fez novas ameaças ao Irã, defendendo as ações do país no território no Oriente Médio. O chefe de Estado parabenizou as forças militares responsáveis pelos ataques recentes.

"Outros presidentes toleraram isso, mas eu não vou (tolerar). Nossas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho, nossas forças militares", disparou Trump, aplaudido pelo elenco do Inter Miami após o discurso.

Leia Também:

Senado do Paraguai autoriza presença do Exército dos EUA no país
Escolha de nova liderança no Irã terá influência dos EUA, afirma Trump
Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Copa do Mundo em risco?

Até o momento, a Fifa não se posicionou sobre a Copa do Mundo que acontece nos Estados Unidos, em conjunto com México e Canadá, a partir de junho. A presença da seleção do Irã, que se classificou para o torneio, também não foi discutida abertamente pela instituição.

x