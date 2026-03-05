Escolha de nova liderança no Irã terá influência dos EUA, afirma Trump

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS | AFP

Os Estados Unidos podem ter um papel importante na escolha do próximo líder do Irã, segundo declarações feitas pelo presidente Donald Trump à agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira, 5. O republicano ainda afirmou que é cedo para escolher um novo líder, mas que o filho do falecido líder supremo Ali Khamenei é uma escolha "improvável".

"Queremos estar envolvidos no processo de escolha da pessoa que vai liderar o Irã no futuro, assim como na Venezuela", disse ele, em referência a Delcy Rodríguez, presidente interina do país sul-americano que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro. Mesmo sem indícios concretos de que Trump tenha selecionado a sucessora de Maduro, é evidente que os Estados Unidos toleram a permanência da vice até aqui.

"Não precisamos voltar a fazer isso a cada cinco anos", afirmou Trump, falando sobre a guerra contra o Irã.

O Irã, por sua vez, afirmou que não os EUA não estariam nas discussões sobre quem seria eleito o novo líder supremo do país.

Possíveis lideranças “estão mortas”

Durante conversa com jornalistas na Casa Branca, na terça-feira, 3, Donald Trump afirmou que todas as pessoas que os EUA tinham em mente para assumir o comando do Irã após o fim da guerra "estão mortas". Trump não especificou quem seriam essas pessoas.

O republicano complementou a fala com comentários sobre um ataque à sede da Assembleia de Especialistas, órgão constitucionalmente encarregado de selecionar o novo líder supremo do país persa.

"Tudo foi destruído. Como vocês sabem, 49 pessoas [da liderança iraniana] foram mortas no primeiro ataque [no sábado, 28]. E acho que houve outro hoje [terça] contra a liderança, que parece ter sido significativo", afirmou o presidente norte-americano. Segundo uma agência de notícias local, no entanto, a ação não deixou feridos.

Além disso, Trump disse que o "pior cenário possível" no Irã seria um líder "tão ruim" quanto o aiatolá Ali Khamenei. Um dos favoritos para assumir a sucessão da liderança no país é o filho do ex-líder supremo, Mojtaba Khamenei, nome indesejado pelos Estados Unidos.