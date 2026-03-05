INTERFERÊNCIA EXTERNA
Escolha de nova liderança no Irã terá influência dos EUA, afirma Trump
Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi morto na última semana em ataques aéreos feitos pelos Estados Unidos
Os Estados Unidos podem ter um papel importante na escolha do próximo líder do Irã, segundo declarações feitas pelo presidente Donald Trump à agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira, 5. O republicano ainda afirmou que é cedo para escolher um novo líder, mas que o filho do falecido líder supremo Ali Khamenei é uma escolha "improvável".
"Queremos estar envolvidos no processo de escolha da pessoa que vai liderar o Irã no futuro, assim como na Venezuela", disse ele, em referência a Delcy Rodríguez, presidente interina do país sul-americano que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro. Mesmo sem indícios concretos de que Trump tenha selecionado a sucessora de Maduro, é evidente que os Estados Unidos toleram a permanência da vice até aqui.
"Não precisamos voltar a fazer isso a cada cinco anos", afirmou Trump, falando sobre a guerra contra o Irã.
O Irã, por sua vez, afirmou que não os EUA não estariam nas discussões sobre quem seria eleito o novo líder supremo do país.
Possíveis lideranças “estão mortas”
Durante conversa com jornalistas na Casa Branca, na terça-feira, 3, Donald Trump afirmou que todas as pessoas que os EUA tinham em mente para assumir o comando do Irã após o fim da guerra "estão mortas". Trump não especificou quem seriam essas pessoas.
O republicano complementou a fala com comentários sobre um ataque à sede da Assembleia de Especialistas, órgão constitucionalmente encarregado de selecionar o novo líder supremo do país persa.
"Tudo foi destruído. Como vocês sabem, 49 pessoas [da liderança iraniana] foram mortas no primeiro ataque [no sábado, 28]. E acho que houve outro hoje [terça] contra a liderança, que parece ter sido significativo", afirmou o presidente norte-americano. Segundo uma agência de notícias local, no entanto, a ação não deixou feridos.
Além disso, Trump disse que o "pior cenário possível" no Irã seria um líder "tão ruim" quanto o aiatolá Ali Khamenei. Um dos favoritos para assumir a sucessão da liderança no país é o filho do ex-líder supremo, Mojtaba Khamenei, nome indesejado pelos Estados Unidos.
