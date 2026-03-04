GUERRA DO IRÃ
Irã anuncia nova onda de ataques a Israel e embarcações dos EUA
Líder religioso ligado ao governo iraniano pediu o derramamento do sangue de Donald Trump
Siga o A TARDE no Google
Uma nova onda de ataques com mísseis e drones foi lançada pela Guarda Revolucionária do Irã contra Israel, segundo informação divulgada pela mídia estatal iraniana na tarde desta quarta-feira, 4. O anúncio veio pouco depois do pronunciamento de Javadi Amoli, um clérigo sênior do governo do Irã.
"Derramar o sangue de israelenses e de Trump é o que se exige dos muçulmanos xiitas devotos hoje em dia", disparou ele.
Leia Também:
Informações de membros da Marinha iraniana apontam que mais de 10 navios e petroleiros foram alvejados pelo Irã desde o início da guerra. No momento, o alvo do país são embarcações dos Estados Unidos e do Reino Unido que estiverem transportando carga para Israel.
No Líbano, o grupo extremista libanês Hezbollah, apoiado pelo governo iraniano, também informou que seus militantes estão em confronto direto com tropas israelenses no sul do país.
Quem leva a melhor no conflito?
Ainda nesta quarta-feira, 4, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o país está vencendo a guerra contra o Irã. Segundo ele, o confronto militar está apenas no começo, mas que os EUA já conseguiram vitórias "históricas" contra o regime iraniano e suas forças militares.
“Os Estados Unidos estão vencendo [a guerra] de forma decisiva, devastadora e sem piedade. [...] Estamos batendo neles enquanto eles estão caídos. Vamos continuar atacando o Irã até decidirmos que está bom, e o regime iraniano não poderá fazer nada sobre isso. A Força Aérea do Irã não existe mais. A Marinha deles descansa no fundo do Golfo Pérsico. [...] Eles estão acabados e sabem disso”, afirmou o secretário dos EUA.
Hegseth ainda disse que o Irã tentou matar o presidente dos EUA, Donald Trump, mas que "o líder da unidade dessa investida está morto e foi Trump quem deu a última risada".
Uma das últimas ações dos Estados Unidos até então foi um ataque de submarino contra um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka, ocorrido nesta madrugada. O ataque deixou 80 mortos, além de desaparecidos e 78 feridos, segundo a Marinha e o Ministério da Defesa do Sri Lanka.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes