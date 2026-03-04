Menu
MUNDO
GUERRA DO IRÃ

Irã anuncia nova onda de ataques a Israel e embarcações dos EUA

Líder religioso ligado ao governo iraniano pediu o derramamento do sangue de Donald Trump

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/03/2026 - 19:16 h

Imagem divulgada pelos militares do Irã mostra lançamento de míssil durante exercício no sul do Irã
Imagem divulgada pelos militares do Irã mostra lançamento de míssil durante exercício no sul do Irã -

Uma nova onda de ataques com mísseis e drones foi lançada pela Guarda Revolucionária do Irã contra Israel, segundo informação divulgada pela mídia estatal iraniana na tarde desta quarta-feira, 4. O anúncio veio pouco depois do pronunciamento de Javadi Amoli, um clérigo sênior do governo do Irã.

"Derramar o sangue de israelenses e de Trump é o que se exige dos muçulmanos xiitas devotos hoje em dia", disparou ele.

Informações de membros da Marinha iraniana apontam que mais de 10 navios e petroleiros foram alvejados pelo Irã desde o início da guerra. No momento, o alvo do país são embarcações dos Estados Unidos e do Reino Unido que estiverem transportando carga para Israel.

No Líbano, o grupo extremista libanês Hezbollah, apoiado pelo governo iraniano, também informou que seus militantes estão em confronto direto com tropas israelenses no sul do país.

Quem leva a melhor no conflito?

Ainda nesta quarta-feira, 4, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o país está vencendo a guerra contra o Irã. Segundo ele, o confronto militar está apenas no começo, mas que os EUA já conseguiram vitórias "históricas" contra o regime iraniano e suas forças militares.

“Os Estados Unidos estão vencendo [a guerra] de forma decisiva, devastadora e sem piedade. [...] Estamos batendo neles enquanto eles estão caídos. Vamos continuar atacando o Irã até decidirmos que está bom, e o regime iraniano não poderá fazer nada sobre isso. A Força Aérea do Irã não existe mais. A Marinha deles descansa no fundo do Golfo Pérsico. [...] Eles estão acabados e sabem disso”, afirmou o secretário dos EUA.

Hegseth ainda disse que o Irã tentou matar o presidente dos EUA, Donald Trump, mas que "o líder da unidade dessa investida está morto e foi Trump quem deu a última risada".

Uma das últimas ações dos Estados Unidos até então foi um ataque de submarino contra um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka, ocorrido nesta madrugada. O ataque deixou 80 mortos, além de desaparecidos e 78 feridos, segundo a Marinha e o Ministério da Defesa do Sri Lanka.

Tags:

conflito militar Hezbollah Irã Israel tensão EUA-Irã

x