NOVA VACINA?
Spray nasal promete proteção contra Covid, gripe e pneumonia
Imunizante já demonstrou resultados promissores em laboratório
Por Victoria Isabel
Um spray nasal experimental pode abrir caminho para uma futura vacina universal contra vírus e bactérias respiratórias, como Covid, gripe e pneumonia. Desenvolvido por uma equipe liderada por Bali Pulendran, da Universidade Stanford, o imunizante ainda está em fase de testes, mas já demonstrou resultados promissores em laboratório.
Diferentemente das vacinas tradicionais, que usam fragmentos específicos de um patógeno, a nova fórmula combina dois adjuvantes, substâncias que estimulam o sistema imunológico, e uma proteína da clara do ovo (ovalbumina). A estratégia não mira um microrganismo específico, mas mantém o organismo em estado de alerta prolongado.
Em estudo publicado na revista Science, camundongos vacinados resistiram à exposição a variantes de coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, e à bactéria Staphylococcus aureus, mantendo peso e saúde estáveis, além de apresentarem pouca inflamação pulmonar.
O diferencial está na ativação conjunta da imunidade inata (resposta imediata) e da adaptativa (resposta de longo prazo). A ovalbumina funciona como um alvo inofensivo que mantém as células T ativas, prolongando a proteção por pelo menos três meses, período superior ao alcançado por abordagens anteriores.
Os testes em humanos ainda não começaram, mas os pesquisadores acreditam que, no futuro, um simples spray nasal possa oferecer proteção ampla contra covid-19, gripe, vírus sincicial respiratório e até infecções bacterianas respiratórias.
