HOME > SAÚDE
NOVA VACINA?

Spray nasal promete proteção contra Covid, gripe e pneumonia

Imunizante já demonstrou resultados promissores em laboratório

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/02/2026 - 9:59 h

Imunizante ainda está em fase de testes
Imunizante ainda está em fase de testes

Um spray nasal experimental pode abrir caminho para uma futura vacina universal contra vírus e bactérias respiratórias, como Covid, gripe e pneumonia. Desenvolvido por uma equipe liderada por Bali Pulendran, da Universidade Stanford, o imunizante ainda está em fase de testes, mas já demonstrou resultados promissores em laboratório.

Diferentemente das vacinas tradicionais, que usam fragmentos específicos de um patógeno, a nova fórmula combina dois adjuvantes, substâncias que estimulam o sistema imunológico, e uma proteína da clara do ovo (ovalbumina). A estratégia não mira um microrganismo específico, mas mantém o organismo em estado de alerta prolongado.

Em estudo publicado na revista Science, camundongos vacinados resistiram à exposição a variantes de coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, e à bactéria Staphylococcus aureus, mantendo peso e saúde estáveis, além de apresentarem pouca inflamação pulmonar.

O diferencial está na ativação conjunta da imunidade inata (resposta imediata) e da adaptativa (resposta de longo prazo). A ovalbumina funciona como um alvo inofensivo que mantém as células T ativas, prolongando a proteção por pelo menos três meses, período superior ao alcançado por abordagens anteriores.

Os testes em humanos ainda não começaram, mas os pesquisadores acreditam que, no futuro, um simples spray nasal possa oferecer proteção ampla contra covid-19, gripe, vírus sincicial respiratório e até infecções bacterianas respiratórias.

O que é o spray nasal experimental desenvolvido pela Universidade Stanford?

O spray nasal experimental é uma vacina em desenvolvimento que visa oferecer proteção ampla contra vírus e bactérias respiratórias. Ele combina dois adjuvantes e uma proteína da clara do ovo para estimular o sistema imunológico de forma inovadora.

Como funciona o spray nasal em comparação com vacinas tradicionais?

Diferente das vacinas tradicionais, que usam fragmentos específicos de patógenos, o spray nasal mantém o organismo em estado de alerta prolongado, ativando simultaneamente a imunidade inata e adaptativa.

Quais foram os resultados preliminares dos testes com o spray nasal?

Em testes com camundongos, o spray nasal mostrou efetividade ao protegê-los de variantes do coronavírus e da bactéria Staphylococcus aureus, além de minimizar a inflamação pulmonar e manter a saúde dos animais.

Quando estarão disponíveis os testes em humanos para o spray nasal?

Ainda não há uma data prevista para o início dos testes em humanos, mas os pesquisadores estão otimistas quanto à possibilidade de que o spray nasal possa oferecer proteção abrangente contra várias infecções respiratórias.

Quais infecções o spray nasal pretende prevenir?

O spray nasal experimental busca prevenir doenças como covid-19, gripe, vírus sincicial respiratório e infecções bacterianas respiratórias, apresentando uma abordagem promissora para a imunização geral.

Bali Pulendran imunização respiratória ovalbumina sars-cov-2 spray nasal vacina universal

