NASA prepara missão histórica e pode levar humanos à Lua após 53 anos

O voo terá duração de aproximadamente 10 dias - Foto: Bill Ingalls/Nasa

A NASA iniciou nesta segunda-feira, 30, a contagem regressiva para o primeiro lançamento tripulado à Lua em 53 anos. A missão Artemis II está programada para decolar na noite de quarta-feira, 1º, com quatro astronautas a bordo.

O lançamento será realizado com o foguete Space Launch System, que possui altura equivalente a um prédio de cerca de 32 andares. Após um dia em órbita terrestre, a cápsula Orion seguirá em direção à Lua, realizando uma manobra de contorno antes de retornar à Terra.

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A missão não prevê pouso no satélite natural. O objetivo é testar sistemas e preparar futuras expedições tripuladas que devem, de fato, levar humanos à superfície lunar nos próximos anos.

O voo terá duração de aproximadamente 10 dias e terminará com um pouso no Oceano Pacífico.

Ajustes e adiamentos

Inicialmente prevista para fevereiro, a missão foi adiada após a identificação de vazamentos de hidrogênio. Embora o problema tenha sido resolvido, uma obstrução em uma linha de pressurização de hélio levou o foguete a retornar ao hangar para novos ajustes.

O veículo voltou à plataforma de lançamento há cerca de uma semana e meia, e, segundo a NASA, está em boas condições para a decolagem. A previsão do tempo também é considerada favorável.

Tripulação diversa

A equipe da Artemis II é composta por três astronautas americanos e um canadense. Diferentemente do programa Apollo, que levou apenas homens à Lua entre 1968 e 1972, a nova missão marca um avanço em diversidade.

A tripulação inclui uma mulher, uma pessoa negra e um astronauta não americano, refletindo uma proposta mais inclusiva da exploração espacial contemporânea.

O piloto da missão, Victor Glover, destacou o impacto simbólico da viagem. “Quero que meninas pensem ‘isso é incrível’, e que jovens negros possam se ver representados e imaginar que também podem chegar lá”, afirmou.

Glover também ressaltou que espera que, no futuro, essas “primeiras vezes” deixem de ser destaque e que a exploração espacial seja vista como uma conquista coletiva.

Próximos passos

A NASA tem até os primeiros dias de abril para realizar o lançamento. Caso a missão não ocorra dentro dessa janela, a próxima oportunidade será apenas no fim do mês.