HOME > MUNDO
FOGUETE

NASA marca data para Artemis 2: astronautas voltam à Lua após 50 anos

Missão está prevista para março; agência espacial americana concluiu ensaio geral com o foguete SLS após superar falhas técnicas em testes anteriores

Por Redação e AFP

20/02/2026 - 16:10 h

O foguete Artemis II Space Launch System da NASA e a espaçonave Orion em Cabo Canaveral
O foguete Artemis II Space Launch System da NASA e a espaçonave Orion em Cabo Canaveral

A NASA anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, 20, que planeja lançar a histórica missão Artemis 2 no dia 6 de março. O anúncio marca um momento decisivo para a exploração espacial: será a primeira vez em mais de 50 anos que seres humanos orbitarão a Lua, quebrando um jejum que perdura desde o fim da era Apollo.

A confirmação da data ocorre após o sucesso do ensaio geral realizado na última quinta-feira. "Estamos agora definindo 6 de março como a data de lançamento mais próxima possível", afirmou Lori Glaze, alta funcionária da agência espacial americana, durante coletiva de imprensa.

O foguete SLS e a tripulação

A missão utilizará o poderoso foguete SLS (Space Launch System), o mais robusto já desenvolvido pela NASA, para enviar uma equipe composta por três astronautas americanos e um canadense ao redor do satélite natural.

Diferente das janelas de lançamento genéricas anunciadas anteriormente, esta é a primeira vez que a agência aponta um dia específico no calendário, sinalizando confiança no cronograma técnico após os recentes avanços.

A NASA realizou seu segundo ensaio geral na água antes de enviar quatro astronautas à Lua
A NASA realizou seu segundo ensaio geral na água antes de enviar quatro astronautas à Lua | Foto: Gregg Newton / AFP

Superação de desafios técnicos

O caminho até a definição da data não foi isento de obstáculos. No início de fevereiro, o primeiro ensaio geral precisou ser interrompido devido a problemas técnicos, gerando incertezas sobre o cronograma de 2026.

No entanto, com a conclusão bem-sucedida dos testes desta semana, a agência entra agora na fase final de preparação. Glaze alertou, porém, que o trabalho continua intenso.

"Ainda há mais trabalho a ser feito para viabilizar o lançamento", pontuou, indicando que a segurança da tripulação continua sendo a prioridade absoluta antes da ignição dos motores em março.

Um foguete Falcon 9 da SpaceX, transportando a espaçonave Dragon, é lançado na missão Crew-12 da NASA
Um foguete Falcon 9 da SpaceX, transportando a espaçonave Dragon, é lançado na missão Crew-12 da NASA | Foto: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images/AFP

x