MUNDO
Trump se autodeclara vencedor e minimiza acordo com o Irã
Presidente dos EUA volta a falar sobre negociações
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se colocou na condição de vencedor nos conflitos com o Irã, ao falar sobre as conversas para um acordo de paz entre os dois países, neste sábado.
A declaração ocorreu durante a saída de Trump da Casa Branca, antes de uma viagem para Miami.
“Independentemente do que aconteça, nós vencemos [...] Para mim, tanto faz se fizermos um acordo ou não", disparou o presidente americano.
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Responsável pelas negociações, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, reforçou o discurso de Trump, afirmando que aguarda os resultados da suposta vitória dos americanos.
“Derrotamos completamente aquele país, então vamos ver o que acontece [...] Talvez eles façam um acordo, talvez não, não importa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, nós vencemos", afirmou Vance.
Negociações
Uma nova rodada de negociações deve ocorrer no domingo, 12, em Islamabad, no Paquistão, segundo informação confirmada pela IRNA, agência estatal iraniana. As conversas, até o momento, acontecem de maneira pacífica, de acordo com o canal de notícias CNN.
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