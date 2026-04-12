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Papa Leão XIV pede diálogo entre nações e condena escalada de guerras

Em seu discurso, pontífice destacou a necessidade de fé

AFP
Por AFP

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Papa Leão XIV
Papa Leão XIV -

O papa Leão XIV fez, neste sábado, 11, um apelo a bilhões de pessoas ao redor do mundo para que abracem a paz e voltem a “acreditar no amor, na moderação e na boa política”. Em uma de suas manifestações mais enfáticas até agora sobre o conflito no Oriente Médio, o pontífice destacou a necessidade de fé para enfrentar, de forma conjunta e com humanidade, este momento dramático da história.

“Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra! A verdadeira força se manifesta no serviço à vida”, implorou o sumo pontífice em um discurso pronunciado durante uma vigília pela paz na Basílica de São Pedro, em Roma.

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Proferidas em tom sereno, as palavras de Leão, de 70 anos, representam uma das críticas mais contundentes até hoje à onda de conflitos que assola o planeta.

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“Queridos irmãos e irmãs, sem dúvida os governantes das nações têm responsabilidades inadiáveis. A eles gritamos: parem! É tempo de paz! Sentem-se à mesa do diálogo e da mediação, não à mesa onde se planeja o rearmamento e se deliberam ações de morte”, pediu o papa.

Como fez no passado, o pontífice americano, naturalizado peruano, não citou nenhum político pelo nome nem apontou nenhum país em específico.

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Guerra Oriente Médio papa

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