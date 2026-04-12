Três frutas brasileiras entram em ranking de melhores do mundo

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Três frutas brasileiras aparecem no ranking atual das 100 melhores do mundo - Foto: FreePik | Ilustrativa

Três frutas brasileiras aparecem no ranking atual das 100 melhores do mundo do TasteAtlas, portal considerado uma enciclopédia gastronômica dos Estados Unidos: jabuticaba, açaí e guaraná.

A lista é baseada na avaliação de usuários da plataforma e reúne frutas de diferentes países, destacando sabor, qualidade e popularidade.

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Entre as brasileiras, a jabuticaba é a melhor posicionada, ocupando o 18º lugar, com nota 4,3 de 5. A fruta já figurou entre as primeiras posições em anos anteriores e segue como uma das favoritas do público.



O açaí aparece na 40ª colocação, com 4,1 estrelas, enquanto o guaraná ocupa o 79º lugar, com nota 3,9.

Jabuticaba: entenda os benefícios à saúde

Além do reconhecimento internacional, a jabuticaba se destaca pelo valor nutricional. Embora a polpa seja a parte mais doce, é na casca que estão concentrados os principais benefícios.

Rica em antioxidantes, a fruta também possui vitaminas C e do complexo B, além de minerais como ferro, magnésio e potássio. Outro diferencial é a presença de pectina, fibra que auxilia no funcionamento do intestino.

Segundo a pesquisadora da Embrapa Ana Carolina Chaves, a jabuticaba ajuda a fortalecer o sistema imunológico, reduzir o colesterol e diminuir o risco de diabetes tipo 2, graças à sua alta capacidade antioxidante.

Os compostos presentes na fruta ainda atuam na proteção do organismo contra os radicais livres, associados ao desenvolvimento de doenças.

Para potencializar os benefícios, a recomendação é consumir cerca de dez jabuticabas por dia, incluindo a casca.

Conheça as cinco melhores frutas no ranking!

Truskawka kaszubska (Polônia)

A fruta que lidera o ranking é um tipo de morango cultivado em regiões específicas da Polônia. Conhecida pelo alto teor de açúcar, apresenta sabor doce, aromático e equilibrado.

Essas características fazem com que seja amplamente utilizada na produção de doces e bolos, além de ser reconhecida como um produto tradicional da região.

Rodakina naoussas (Grécia)

Na segunda posição aparece um tipo de pêssego cultivado na ilha de Paros, na Grécia. Apesar de ter origem na China, a fruta se adaptou ao clima e ao solo locais, tornando-se uma das mais populares do país.

Com sabor doce e aroma marcante, também é exportada para mercados da Europa e do Oriente Médio.

Melocotón de Calanda (Espanha)

O terceiro lugar é ocupado por um pêssego tradicional da região de Aragão, cultivado desde o século 19. A fruta se destaca pelo tamanho grande, sabor adocicado e textura, sendo colhida no ponto ideal de maturação.

Outro diferencial é o rigor no padrão de qualidade, que não permite imperfeições visuais.

Mandarini chiou (Grécia)

A quarta colocação fica com a tangerina cultivada na ilha de Quios. Extremamente aromática, a fruta é uma das marcas da região, que chegou a ganhar o apelido de “ilha perfumada”. O sabor doce é atribuído ao clima quente e às características do solo local.

Citrinos do Algarve (Portugal)

Fechando o top 5, estão os citrinos produzidos na região do Algarve, em Portugal, como laranjas, limões e tangerinas.

As frutas apresentam casca fina, coloração intensa e alto teor de suco, sendo consumidas tanto in natura quanto em preparações como sobremesas, bebidas e compotas. Além disso, têm forte valor cultural na região.