Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Petróleo sobe 8% após falas de Trump sobre bloquear estreito de Ormuz

Cerca de um quinto do suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP) -

Os preços do petróleo voltaram a subir após o fracasso do acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, além do anúncio de Donald Trump de bloquear o Estreito de Ormuz, neste domingo, 12. A decisão tem como objetivo pressionar o regime iraniano, que continuou exportando petróleo para mercados-chave como a China durante o conflito.

O plano também sugeriu que Trump estava disposto a arriscar uma interrupção prolongada no fornecimento, apesar dos preços crescentes de gasolina e diesel nos EUA.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Estreito de Ormuz: ofensiva de Trump terá impactos no Brasil
Inflação das passagens aéreas dispara com alta do combustível
Sem etanol? Motoristas de Salvador reclamam de escassez do combustível

O petróleo do tipo Brent, referência internacional, subiu 8% e chegou a US$ 102,60, com operadores de petróleo alertando que um conflito prolongado agravaria a escassez de combustíveis.

Estreito de Ormuz

Cerca de um quinto do suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz, que é considerado um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo.

A reabertura do estreito foi um ponto crucial de impasse nas negociações entre EUA e Irã para que ambos chegassem a um acordo de cessar-fogo de duas semanas. As negociações terminaram sem acordo no último sábado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estreito de ormuz Petróleo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x