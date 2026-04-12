Petróleo sobe 8% após falas de Trump sobre bloquear estreito de Ormuz

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US President Donald Trump walks towards reporters before boarding Marine One to depart from the White House in Washington, DC, on April 11, 2026. President Donald Trump is on his way to Florida to attend an UFC event. (Photo by Mandel NGAN / AFP) - Foto: MANDEL NGAN | AFP

Os preços do petróleo voltaram a subir após o fracasso do acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, além do anúncio de Donald Trump de bloquear o Estreito de Ormuz, neste domingo, 12. A decisão tem como objetivo pressionar o regime iraniano, que continuou exportando petróleo para mercados-chave como a China durante o conflito.

O plano também sugeriu que Trump estava disposto a arriscar uma interrupção prolongada no fornecimento, apesar dos preços crescentes de gasolina e diesel nos EUA.

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O petróleo do tipo Brent, referência internacional, subiu 8% e chegou a US$ 102,60, com operadores de petróleo alertando que um conflito prolongado agravaria a escassez de combustíveis.

Estreito de Ormuz

Cerca de um quinto do suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz, que é considerado um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo.

A reabertura do estreito foi um ponto crucial de impasse nas negociações entre EUA e Irã para que ambos chegassem a um acordo de cessar-fogo de duas semanas. As negociações terminaram sem acordo no último sábado.