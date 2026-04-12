MUNDO
Petróleo sobe 8% após falas de Trump sobre bloquear estreito de Ormuz
Cerca de um quinto do suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz
Os preços do petróleo voltaram a subir após o fracasso do acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, além do anúncio de Donald Trump de bloquear o Estreito de Ormuz, neste domingo, 12. A decisão tem como objetivo pressionar o regime iraniano, que continuou exportando petróleo para mercados-chave como a China durante o conflito.
O plano também sugeriu que Trump estava disposto a arriscar uma interrupção prolongada no fornecimento, apesar dos preços crescentes de gasolina e diesel nos EUA.
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O petróleo do tipo Brent, referência internacional, subiu 8% e chegou a US$ 102,60, com operadores de petróleo alertando que um conflito prolongado agravaria a escassez de combustíveis.
Estreito de Ormuz
Cerca de um quinto do suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz, que é considerado um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo.
A reabertura do estreito foi um ponto crucial de impasse nas negociações entre EUA e Irã para que ambos chegassem a um acordo de cessar-fogo de duas semanas. As negociações terminaram sem acordo no último sábado.
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