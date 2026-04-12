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PASSAGENS MAIS CARAS

Inflação das passagens aéreas dispara com alta do combustível

As passagens ficaram mais caras nos últimos dois meses

Franciely Gomes
Por

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As passagens estão valores maiores do que o normal
As passagens estão valores maiores do que o normal -

A alta do combustível tem influenciado diretamente no preço das passagens aéreas. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados na última sexta-feira, 10, as viagens ficaram 17% mais caras nos últimos dois meses.

Apesar de não estar diretamente ligada ao Brasil, a guerra no Oriente Médio ocasionou na alta do querosene de aviação (QAV), influenciando no aumento das passagens, com uma cobrança de 45%.

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Essa cobrança afeta as companhias aéreas e outros setores turísticos do país, pois o encarecimento leva consumidores a adiarem ou cancelarem voos, causando um prejuízo exorbitante.

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Medidas do governo para conter o prejuízo

Pensando em uma maneira de conter a crise econômica causada pela alta, o Governo Federal tem criado estratégias para conter o preço das passagens e garantir o fluxo normal de viagens.

Dentre as principais medidas está a diminuição do imposto de Pis/Cofins sobre o QAV, com o objetivo de reduzir o impacto para o bolso do consumidor e a inflação. Além da autorização da criação de linhas de crédito para as companhias aéreas.

Essas linhas também incluem financiamentos via Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) e serão utilizadas para a compra de combustível e uma linha adicional para capital de giro, reduzindo o peso do investimento.

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Tags:

economia Inflação passagem aérea

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