Acima de R$ 1,7 mil! Governo Lula quer aumentar salário mínimo em 2027

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O cálculo levará em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O salário mínimo pode ganhar um aumento em 2027, isso porque fontes da área econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano prevê o benefício de R$ 1.717, uma alta de 5,9%.

O PLDO será divulgado na próxima quarta-feira, 15. O cálculo levará em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real, seguindo a regra estabelecida em 2024.

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Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo, ou múltiplos desse valor, o piso serve de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este valor influencia benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), seguro-desemprego (parcela mínima) e valor da contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais (MEIs).

O valor também afeta indenizações pagas pelos Juizados Especiais a quem vence ações na Justiça.