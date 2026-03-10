NOVO PISO SALARIAL
Novo salário mínimo de R$ 2,5 mil para trabalhadores do comércio; conheça projeto
Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
Por Edvaldo Sales
Um projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados pode instituir o piso salarial para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo em R$ 2.500. Além disso, pode criar uma bonificação para profissionais que comprovarem qualificação técnica.
A medida integra a criação da Política Nacional de Valorização do Comerciário, que busca alinhar melhores salários ao aumento da produtividade e à formação continuada dos trabalhadores.
Valores e Categorias
O projeto estabelece dois níveis salariais para uma jornada de 40 horas semanais:
- Piso salarial base: R$ 2.500,00 mensais
- Piso salarial qualificado: R$ 2.750,00 mensais
Para ter direito ao piso maior, o trabalhador precisará comprovar a conclusão de, no mínimo, 160 horas em cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento ou técnicos em áreas ligadas à sua função.
Os cursos devem ser oferecidos pelo Senac ou por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Reajuste Anual
O texto também estabelece que o piso salarial será reajustado todos os anos, sempre em 1º de janeiro.
O cálculo seguirá uma fórmula que permite aumento real — ou seja, acima da inflação — quando o setor estiver em crescimento.
A regra funciona assim:
O reajuste será a soma da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação, com mais 50% do crescimento real da receita do setor de comércio no ano anterior, de acordo com dados do IBGE.
Se o setor enfrentar um período de crise e não registrar crescimento ou tiver queda na receita, o reajuste será feito apenas com base no INPC, garantindo ao menos a reposição da inflação.
Corrigir “distorção histórica”
Autora da proposta, deputada Jack Rocha (PT-ES) destacou que o projeto visa corrigir uma “distorção histórica” no mercado de trabalho.
“O projeto visa corrigir o descompasso entre a importância estratégica do setor de comércio e a baixa remuneração de seus mais de 10,6 milhões de trabalhadores", disse.
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
