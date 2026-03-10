Receita promove grande mudança no CNPJ ainda em 2026; conheça o novo formato

Siga o A TARDE no Google

Novo CNPJ começará a valer a partir de julho de 2026

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará por uma mudança histórica em 2026. Pela primeira vez, novos CNPJs poderão incluir letras além dos números. A novidade passa a valer a partir de julho.

O objetivo do chamado CNPJ alfanumérico é ampliar a capacidade de registro de empresas no Brasil e garantir que o sistema continue funcionando sem esgotar as combinações disponíveis. A mudança foi definida pela Receita Federal.

No entanto, mesmo com essa mudança estrutural, o tamanho do CNPJ permanece igual: 14 caracteres no total.

Como o novo formato será organizado?

12 primeiros caracteres : o novo padrão permitirá combinar dígitos de 0 a 9 com qualquer uma das 26 letras do alfabeto, de A a Z

: o novo padrão permitirá combinar dígitos de 0 a 9 com qualquer uma das 26 letras do alfabeto, de A a Z 2 últimos caracteres : continuam sendo os dígitos verificadores (DV), sempre numéricos, conforme tabela própria da Receita Federal

Mudança vai atingir todos os CNPJs?

Não. Empresas que já têm um CNPJ definido não terão qualquer alteração no número. Apenas os novos registros, emitidos a partir de julho de 2026, passarão a adotar o formato alfanumérico.

Ou seja, não será necessária nenhuma ação por parte do contribuinte já cadastrado junto à Receita Federal do Brasil, do Estado ou do município.

Os formatos numérico e alfanumérico serão válidos em processos que utilizam a identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Por que o CNPJ está mudando?

A mudança irá ocorrer porque existe uma demanda crescente de obtenção de números de CNPJ e, para garantir a continuidade das políticas públicas nacionais, essa alteração é necessária para aumentar a capacidade de geração de novas combinações e impedir que o sistema atual se esgote. As informações são da Receita Federal.

Objetivo do chamado CNPJ alfanumérico é ampliar a capacidade de registro de empresas

Processo de inscrição

Importante destacar que o procedimento de inscrição atual do CNPJ não será alterado. A mudança para o formato alfanumérico afetará apenas a estrutura do número do CNPJ, mas o processo de inscrição continuará o mesmo.

Todos os sistemas para obtenção do CNPJ estarão adaptados e integrados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

Impactos importantes

Apesar de o novo formato passar a valer apenas para CNPJs emitidos a partir de julho deste e empresas que já possuem o registro não precisem alterar nada, a mudança ainda pode gerar impactos importantes para muitos negócios.

Isso porque qualquer empresa que utilize sistemas que pedem CNPJ em cadastros, emissão de notas fiscais, automações fiscais, plataformas de e‑commerce, sistemas internos de clientes e fornecedores ou ferramentas de validação automática precisará garantir que esses ambientes aceitem também o novo formato com letras.

Portanto, será preciso ajustar e atualizar esses sistemas para evitar erros ou rejeições quando os novos CNPJs começarem a ser emitidos.