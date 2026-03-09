Representantes do MDIC conhecem projeto inovador de ecommerce na Bahia

Representantes do MDIC tiverem reunião na Fecomércio nesta segunda-feira, 9. - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Representantes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) desembarcaram em Salvador nesta segunda-feira, 9, para conhecer o projeto vencedor do edital e-commerce.BR, lançado pela ABDI em 2025. A primeira parada da equipe foi na Federação de Comércio e Bens de Serviços da Bahia (Fecomércio-BA).

O projeto “Venda Certa – Quipu” — iniciativa da Fecomércio BA/CIT, Sebrae, Cubos Tecnologia e Hub Elas Projetam, tem o objetivo de ampliar a entrada de pequenas empresas no comércio eletrônico e apoiar o seu desenvolvimento.

As empresas selecionadas terão acesso gratuito a uma plataforma avançada que utiliza Inteligência Artificial (IA) para analisar conversas reais de vendas em canais como WhatsApp, Meet e Zoom.

Nossa expectativa é conhecer um pouco mais a fundo as empresas e como o projeto tem apoiado esse desenvolvimento e ver os resultados que estão sendo gerados a partir dessa composição da rede e das tecnologias que vão ser aplicadas para fomentar o comércio eletrônico Fabiany Vellasco, coordenadora geral de políticas para comércio e serviços digitais do MDIC

“A Cubus nasceu de três garotos na faculdade querendo fazer tecnologia, poder se filiar com outros projetos e outras entidades tão importantes no estado. Nós somos apaixonados pela Bahia, nascemos aqui, queremos ficar aqui, queremos criar tecnologia para outras empresas terem mais chances de sobreviver nesse mercado que é tão desafiador e competitivo. Então, para a gente essa rede é mais uma novidade bem positiva e a gente está bem feliz e animado com os próximos passos”, afirmou o CEO da Cubus Tecnologia, Verivaldo Lobo.

Benefícios

A iniciativa busca acelerar vendas, diminuir o esforço da equipe na conversão e munir o empresário com informações valiosas para a tomada de decisão e o treinamento de equipes, sendo uma ferramenta ideal para a preparação para as vendas e o planejamento de crescimento em 2026. Além disso, a ação traz outros benefícios como:

Impacto Prático;

Aumento de Vendas;

A IA identifica padrões de sucesso e falha nas conversas, permitindo que a equipe de vendas repita o que funciona e corrija o que falha, elevando a taxa de conversão;

Redução de Esforço;

O sistema automatiza a análise de milhares de conversas, liberando o gestor para focar em estratégia, e não em monitoramento manual;

Treinamento de Equipe;

A plataforma gera um "Manual de Boas Práticas" baseado nas conversas dos melhores vendedores, acelerando o treinamento de novos colaboradores;

Acesso Gratuito à IA;

Tecnologia de ponta, normalmente inacessível para MPEs, oferecida sem custo pela Fecomércio e parceiros;

Preparação para o Futuro;

Posiciona a empresa na vanguarda da digitalização, essencial para competir no comércio online e nas vendas de final de ano.

O presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, destacou a importância do projeto para as pequenas e médias empresas baianas. “É muito importante para as empresas da Bahia entenderem que o comércio online não é um bicho de sete cabeças, que a gente pode realmente desenvolver. Esse programa é para alavancar e acelerar as vendas das pequenas empresas.

O diretor superintendente do Sebrae da Bahia, Jorge Khoury, mostrou empolgação com a novidade e garantiu que a instituição dará o apoio necessário para que o projeto seja um sucesso.

“Esse projeto é exatamente aquilo que é o alvo de toda a nossa instituição, que é a micro e pequena empresa. Quer dizer, tendo condição de poder trazer isso, que o que há de mais moderno e inovação para eles, é tudo que nós queremos. Por isso, estamos juntos nessa batalha”, pontuou.

A missão técnica da equipe do MDIC prossegue até a quarta-feira, 11, e inclui reuniões com algumas das empresas participantes, visita ao Parque Tecnológico da Bahia e gravação de podcast, no estúdio do Senac, na Casa do Comércio.