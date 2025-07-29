Menu
DESTAQUE NACIONAL

Bahia é um dos estados com mais propostas em desafio de inovação

Mais de 40% dos trabalhos inscritos são do Nordeste. Finalistas serão conhecidos no final de agosto

Por Redação

29/07/2025 - 18:19 h
Desafio de inovação estimula projetos entre empresas formadas dentro de universidades
Bahia e Santa Catarina são os estados com maior número de inscrições no Desafio ABDI e Brasil Júnior de Inovação. Ao todo, são 73 ideias de todo o país, 30 das quais desenvolvidas no nordeste.

Com 7 projetos inscritos, a Bahia lidera a região. Maranhão, com 5 projetos, Ceará , Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, com 4 inscrições, cada, e Pernambuco com 2 completam a lista de empresas juniores nordestinas inscritas.

Ao lado do estado catarinense, a Bahia supera Distrito Federal e São Paulo, com 6 inscrições, cada. O Desafio é uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Brasil Júnior, que reúne 1,5 mil empresas juniores e 20 mil jovens empresários de todo o país.

O Nordeste é a segunda região com o maior número de empresas confederadas junto à Brasil Júnior, somando 377 organizações — atrás apenas do Sudeste, que lidera com 594.

“O protagonismo dos jovens empreendedores do Nordeste neste Desafio evidencia a força criativa da região e o potencial transformador das universidades brasileiras. A indústria do futuro será construída com a inteligência, a ousadia e o compromisso dessa nova geração, que já está apresentando soluções concretas para os grandes desafios do país”, afirma o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli.

Inovação e desenvolvimento

O objetivo do Desafio é estimular jovens universitários no desenvolvimento de soluções para desafios reais enfrentados pela indústria brasileira , alinhados às missões da Nova Indústria Brasil (NIB), política do Governo Federal voltada à inovação e ao desenvolvimento sustentável até 2033.

Três propostas serão premiadas com R$ 20 mil cada. Os projetos inscritos serão avaliados por uma banca especializada e 15 deles avançarão para a fase de aceleração, quando recebem mentoria técnica e estratégica para o aprimoramento das soluções.

As equipes finalistas participarão do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2025), que acontecerá de 28 a 31 de agosto, em João Pessoa (PB). Após o evento, com a melhoria das propostas, será realizada uma nova rodada de seleção, agora de 9 projetos finalistas – 3 para cada missão da NIB prevista em edital.

As nove equipes apresentarão seus projetos, em formato de pitch temáticos, durante a programação do Festival Curicaca, maior evento de inovação industrial do Brasil, que será realizado de 7 a 11 de outubro, em Brasília (DF). No evento, serão escolhidas as melhores propostas de cada categoria.

