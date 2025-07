Desafio ABDI e Brasil Junior estimula inovação nas universidades

DE OLHO NO FUTURO

Empresas juniores são o espaço ideal para experimentação e empreendedorismo - Foto: Reprodução

Estão abertas até o dia 20 deste mês as inscrições para o Desafio ABDI e Brasil Júnior de Inovação – Edição Nova Indústria Brasil. A iniciativa tem como objetivo selecionar, estruturar e premiar três ideias inovadoras que apresentem soluções para desafios reais enfrentados pela indústria do país.

A iniciativa é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). Podem participar empresas juniores confederadas à Brasil Júnior, instituição que representa cerca de 1,5 mil empresas criadas em universidades e mais de 20 mil jovens empresários do país.

A premiação é de R$ 60 mil, sendo R$ 20 mil para cada projeto vencedor. Os projetos deverão se enquadrar em três das seis missões do Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), que pretende impulsionar o desenvolvimento nacional, até 2033, com sustentabilidade e inovação.

Infraestrutura, Mobilidade e Saneamento Sustentável fazem parte da missão 3, que contempla soluções para desafios urbanos. Transformação Digital da Indústria está na missão 4, com foco na modernização de micro e pequenas empresas. Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Segurança Energética integram a missão 5, que abrange propostas para utilização de tecnologias limpas, energias renováveis, eficiência energética e economia circular.

Bahia é destaque

Atualmente, a Região Nordeste possui 377 empresas juniores confederadas. A Bahia é o estado com mais empresas do tipo na região (76), seguido por Ceará (63), Rio Grande do Norte (61), Paraíba (43), Pernambuco (41), Alagoas (33), Maranhão (27), Sergipe (22) e Piauí (11).

As inscrições de projetos podem ser feitas até o dia 20 de julho, por meio da plataforma Prosas. De acordo com a gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Isabela Gaya, o propósito da iniciativa é fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras pelas empresas que nascem nas universidades, de forma a impactar a indústria nacional.

“Com isso, buscamos estimular o protagonismo da juventude universitária brasileira, promovendo a experimentação empreendedora e a contribuição para a reindustrialização sustentável do país, alinhadas, claro, às diretrizes da NIB”, explica.

Para o presidente da Brasil Junior, Caio Leal, selecionar e premiar projetos inovadores provenientes de empresas juniores é essencial para reconhecer e valorizar a criatividade e esforço da juventude brasileira.

“Temos a capacidade de pensar fora da caixinha e, ao fazermos parte dessa iniciativa com a ABDI, podemos nos tornar agentes de transformação que podem solucionar problemas-chave da indústria nacional”, acredita.

Empresas juniores no país

Das 1,5 mil empresas juniores confederadas à Brasil Junior, a maioria opera na Região Sudeste (594). Minas Gerais é o estado com a maior quantidade na região (270), seguido por São Paulo (212), Rio de Janeiro (76) e Espírito Santo (27), de acordo com dados da Confederação.

O Nordeste aparece na sequência, com 377 empresas, tendo a Bahia o maior número (76), seguida por Ceará (63), Rio Grande do Norte (61), Paraíba (43), Pernambuco (41), Alagoas (33), Maranhão (27), Sergipe (22) e Piauí (11). Na Região Sul, 262 empresas juniores são confederadas, 139 no Centro-oeste e 72 na Região Norte.