Indústria 4.0 exige profissionais com novas competências e habilidades

INCITE - Industria 4.0 - Foto: Maria Clara Xavier / Senai Cimatec

A Indústria 4.0 – também chamada de Quarta Revolução Industrial – tem exigido, cada vez mais, profissionais com novas competências e habilidades. De olho na competitividade a partir da requalificação profissional, o setor busca criar fábricas inteligentes; otimizar processos; aumentar a produtividade e flexibilidade; e melhorar a tomada de decisões em tempo real. Para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (Senai Bahia), as inovações pelas quais a área industrial está passando é um marco para o desenvolvimento tecnológico mundial, com reflexos diretos no ganho da produtividade industrial, envolvendo Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), automação e robótica avançada.

“Foi justamente pensando nesse perfil profissional e no atendimento às demandas da indústria que o Senai Bahia desenvolveu uma série de cursos de pós-técnicos, estruturados para, em menos de um ano, especializar técnicos de nível médio ou até graduados nessas áreas atualmente tão demandadas”, pontua a gerente executiva de Educação Profissional do Senai Cimatec, Tatiana Ferraz, reforçando que para se manter competitivo, o setor exige, hoje, que o profissional da indústria seja mais que um bom técnico em Mecânica, Auto mação ou Mecatrônica; é preciso conhecer de cibersegurança, do desenvolvim ento de aplicações em inteligência artificial e de robótica industrial.

Para aqueles profissionais que desejam resolver problemas complexos utilizando técnicas de Inteligência Artificial, a gestora ressalta que o Senai Cimatec oferta o curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

“No âmbito da pós-graduação lato sensu são muitas as opões de especialização, como Data Science e Analytics, Robótica e Sistemas Autônomos. Isso sem falar nas opções de mestrado e doutorado para aqueles que se desejam se aprofundar ainda mais nas pesquisas sobre estes temas. Ou seja, oferecemos um portfólio completo de cursos para apoiar o desenvolvimento profissional e aumentar a produtividade industrial”.

Ainda segundo a gerente executiva de Educação Profissional do Senai Cimatec, é fundamental investir na formação continuada para se manter competitivo no mercado de trabalho. “A Inteligência Artificial e a robótica só vão substituir os profissionais que não aprenderem a trabalhar com elas. Aqueles que se atualizarem continuamente, se manterão indispensáveis para o crescimento da indústria brasileira”.

Industria automobilistica - produção de carros | Foto: Gilson Abre Fiep / Arquivo ANPr

Rumo ao futuro – Daniel Campos, 30 anos, sempre teve em mente que, para conquistar sucesso profissional dentro de uma carreira alinhada às exigências dos tempos atuais, precisaria construir uma trajetória acadêmica a partir de instituições qualificadas.

“Sempre fui amante da área exata de tecnologias e, com o surgimento da Indústria 4.0, potencializou a minha determinação em me capacitar para estar apto para atuar no setor. Em 2020, me matriculei no Senai Cimatec, no curso de Mecatrônica. Foi algo que me identifiquei naquele momento. Naquele ano, veio a pandemia, mas o Senai buscou infraestrutura e suporte e passamos a ter aulas on-line, até que pudemos fazer as aulas práticas, respeitando as normas de segurança”, recorda o técnico mecatrônica, especialista em sistemas fotovoltaicos e graduando no curso de Gestão de Tecnologia da Informação, além de trabalhar na área de automação industrial, sendo técnico em Mecatrônica no Senai Cimatec.

A escolha pela especialização em Sistema Fotovoltaico, conta Daniel, foi uma oportunidade que se identificou e abraçou. “O fato se deu porque, na época em que estudava no Senai, foi aberto um estágio na área. O curso de Sistema Fotovoltaico é muito completo, o aluno aprende desde orçamento e estudo da conta de luz até dimensionamento, projeto, instalação do sistema e manutenção. Estagiei por um ano e, depois, quando me formei no técnico, fui contratado”. Por conta de seu currículo, foi chamado para estagiar e trabalhar na Enersol e, dois anos depois, foi convidado para integrar o quadro de fuincionários da Ledax Energia. “Por lá contei com um cenário desafiador, conseguindo agregar bastante pelo conhecimento prático e teórico que adquiri graças à especialização técnica que tive no Cimatec&r dquo ;.

Senai Bahia abre inscrições para 210 vagas em seis cursos de pós-técnico

Até 2027, a Bahia vai precisar requalificar 477 mil profissionais que já estão no mercado para suprir a demanda industrial, segundo o Mapa do Trabalho Industrial, levantamento feito pelo Observatório Nacional da Indústria da CNI. Para ajudar a atender esta necessidade, o Senai Bahia está com inscrições abertas para 210 vagas em seis cursos de pós-técnico, voltados para quem já tem formação técnica ou diploma de graduação, com 65 bolsas para ex-alunos da casa, os cursos são uma oportunidade de qualificação para o mercado industrial em dez meses. “Os cursos viabilizam o desenvolvimento das habilidades necessárias para enfrentar os desafios que o mercado de trabalho apresenta, com profissionais especializados e ambientes para a aprendizagem prática”, explica Tatiana Ferraz.

Tatiana Ferraz, pró reitora e gerente executiva de Educação Senai Cimatec | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Com duração que varia de 300 a 345 horas (dez meses), a formação tem como objetivo atender à demanda da indústria por profissionais especializados, diante do surgimento de oportunidades ligadas à Indústria 4.0, com foco na sustentabilidade dos processos industriais, nas novas tecnologias e nas energias renováveis. Os cursos disponíveis são: Cibersegurança, Desenvolvimento de Aplicações para Inteligência Artificial, Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social, Planejamento de Manutenção Industrial, Robótica Industrial, Sistemas Fotovoltaicos e Projetos Industriais.

As inscrições podem ser feitas no site www.postecnicosenaiba.com.br ou, presencialmente, nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CAC) das unidades do Senai Cimatec. O pré-requisito para se candidatar é ter concluído curso técnico ou de graduação (bacharelado ou tecnológico) em áreas afins. As aulas acontecem de forma presencial, na instituição. Mais informações sobre os cursos disponíveis e valores podem ser obtidas no mesmo site, onde os interessados também encontram o edital do processo seletivo.