Fecomércio promove encontro de mulheres

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) promoverá, no dia 3 de março, uma reunião especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado todos os anos no dia 8.

A Câmara Empresarial de Assuntos Trabalhistas (Ceat) vai debater o tema Mulheres no Trabalho! Desafios Jurídicos e Estruturais no Mercado de Trabalho Brasileiro. O principal objetivo da iniciativa da Fecomércio é o de reunir especialistas para debater avanços, entraves e perspectivas para a atuação feminina na atualidade do ambiente profissional.

O coordenador da Ceat, Ivan Isaac, selecionou as convidadas para participar do encontro, programado para começar 16h, no 9º andar da Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves). Entre as convidadas confirmadas estão Ana Carolina Alonso, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio-BA, e Aiana Gidi, advogada e integrante da Ceat.

Também são aguardadas na Fecomércio-BA, Daniela Borges, advogada e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado; e Manuela Monteiro, advogada e head (líder) do departamento jurídico da Rede Bahia. As mulheres vão abordar aspectos jurídicos, institucionais e estruturais, gerando impactos na inserção, permanência e ascensão das mulheres no mercado de trabalho brasileiro.

A escolha de março como o mês das mulheres está relacionada às greves de operárias, destacando-se a campanha resultante na morte de 125 trabalhadoras, em um incêndio no prédio onde trabalhavam, em Nova York, Estados Unidos, no ano de 1911.

Ponte Cachoeira-São Felix

Avança a pintura da ponte D. Pedro II, entre Cachoeira e São Félix, devolvendo cor a um símbolo erguido em 1885 e alimentando a sensação de cuidado tardio com o patrimônio. O entusiasmo dos moradores, contudo, merece cautela.

A oxidação de trechos metálicos e o histórico recente de interdições lembram que estética não substitui manutenção estrutural contínua. O restauro em curso é positivo, mas priorizar apenas o lastro ferroviário revela uma escolha limitada.

A segurança de quem cruza a ponte diariamente exige intervenções amplas, transparentes e permanentes, antes que a beleza nova encubra riscos ainda bem antigos.

POUCAS & BOAS

O Carnaval 2026 de Casa Nova terminará, amanhã, no distrito de Santana do Sobrado, com o tradicional Carna Jegue 2026, a partir de 15h, na Praça da Igreja. Os artistas Alan Cléber e Mateus Torres serão as atrações, que encerrarão a programação carnavalesca aberta ontem, na sede do município.

Localizada no extremo norte do estado, a cidade é ribeirinha do Lago de Sobradinho/Rio São Francisco. O município vem se destacando pela produção de frutas irrigadas, principalmente manga e uva, além da produção de vinhos e espumantes.

Em Seabra, começa, hoje, um mutirão de colonoscopias, dentro da mobilização que integra a campanha Março Azul 2026, iniciativa da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva na Bahia.

O mutirão reúne, até sexta-feira, mais de 200 profissionais de saúde e voluntários de todo o Brasil, entre eles 70 médicos especialistas. A programação acontece no Hospital Regional da Chapada, com previsão de realizar entre 400 e 500 exames tipo FIT (teste imunológico fecal) em pessoas entre 45 e 70 anos.

Uma corrida recreativa será o destaque desta edição do Domingo é Lazer, que acontece a partir das 7h, na Praça Padre Apparecido, em Teixeira de Freitas. Sem caráter competitivo, a corrida contará com as modalidades Caminhada Familiar, Corrida Recreativa Infantil, Corrida Recreativa Adulto e categoria Melhor Idade.

Organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, a programação conta, ainda, com treinamento funcional e ginástica rítmica, dentre outras opções, a exemplo de xadrez, artesanato e barraquinha de guloseimas.