Vítimas da poluição sentem falta do líder

Dez dias se passaram desde a notícia da partida do presidente da Associação das Vítimas da Contaminação por Chumbo, Cádmio, Mercúrio e outros elementos (Avicca), Adailson Pereira Moura, deixando uma lacuna difícil de preencher.

Pelé, como a liderança era mais conhecida, dedicava grande parte de seu tempo de viver na defesa das vítimas da atividade industrial acusada de crimes ambientais em Santo Amaro da Purificação.

Tão importante liderança a ponto de inspirar a produção de um documentário intitulado Racismo Ambiental: Santo Amaro e o Tribunal de Chumbo do Mundo, com o objetivo de levar para a linguagem do cinema a luta do camarada Pelé.

A iniciativa é de Ulysses Amorim, um dos parceiros de Pelé, nas batalhas judiciais visando conseguir indenizações pelos danos provocados pela falta de cuidado das indústrias situadas na região do Rio Subaé e adjacências.

- Nossa última discussão foi porque ele me disse que eu não deveria falar que a Justiça brasileira é morosa, que era pra eu pegar mais leve. E eu bati pé firme, eles vão esperar que todos nós estejamos mortos", lembrou Ulysses Amorim, em nota publicada pela internet.

Cerca de 300 mil toneladas de escória deixadas a céu aberto contaminaram água e solo, causando saturnismo (braços finos, paralisia das mãos), câncer, impotência, até mesmo abortos e contaminação em crianças.

A associação comandada por Pelé luta contra a impunidade, tendo alegado os autores da poluição a falência da companhia, resultando em falta de recursos para contemplar a reivindicação indenizatória de familiares de vítimas e as pessoas adoecidas.

Planejamento em Jequié

Em Jequié começa hoje a 6ª edição do Encontro de Planejamento Pedagógico da Graduação (Enpegrad), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Consolidado como relevante espaço de escuta, diálogo e troca de saberes, focado em fortalecer as práticas de docência universitária, o evento é promovido pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Para aprofundar a relação entre ensino e aprendizagem, o encontro movimenta o campus até sexta-feira, dando oportunidade aos participantes compartilhar experiências e buscar maneiras colaborativas de atuação pedagógica.

Asiáticos não querem problemas com meio ambiente

Em tempos onde o meio ambiente tem sido desrespeitado, um banco asiático dá exemplo e se desfaz de uma extensa área equivalente a dez campos de futebol, coberta de floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração, considerado pelos ambientalistas como um dos últimos refúgios da vida silvestre e que integra o complexo delimitado como Vale Encantado. A aquisição para incorporação imobiliária foi efetivada pela JC Alpha Construtora e Incorporadora, que teria desembolsado 8 milhões de reais. Uma grande dúvida é se a Alpha seria a empresa investigada pela Operação Overclean, o que poderia gerar curiosidade e ilações sobre a referida instituição financeira.

O Encontro Formativo 2026 para diretores, coordenadores e professores da educação infantil de Itabuna acontece hoje no auditório do Instituto de Cultura Espírita (Icei), no Jardim Italamar. A organização é do Grupo de Pesquisa em Educação, Matemática e em Ciências da Secretaria Municipal da Educação, em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc/GPEMEC). O projeto tem patrocínio da Fundação Itaú, um de nove selecionados entre os 2.700 inscritos.