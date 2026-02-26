ABI convoca imprensa para workshop

- Foto: Divulgação | Polícia Civil

A presidenta da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), jornalista Suely Temporal, destacou a importância do workshop inédito, organizado pela Polícia Civil e outras forças de segurança, para debater o trabalho da imprensa.

Ao repercutir a feliz iniciativa, noticiada em Tempo Presente, Suely mobilizou a Associação para apoiar a formação prevista para hoje e amanhã, no Cine Teatro Dois de Julho, no Irdeb, no bairro da Federação.

Segundo Suely Temporal, as narrativas jornalísticas são de fundamental importância para a formação da cidadania, por isso, a ABI apoia a iniciativa da Polícia Civil, ao promover o workshop De olho na segurança.

- O jornalismo pode contribuir fortemente no enfrentamento da criminalidade - afirma a presidenta da ABI.

O tema do workshop despertou atenção de profissionais de imprensa como Raulino Júnior, produtor de conteúdo digital, autor da primeira sugestão de aprimoramento do inusitado encontro de policiais e jornalistas.

Para Raulino, o workshop deve defender um diálogo entre mídia e poderes públicos pois, segundo ele, da forma como foi proposto, “fica parecendo que entidades de segurança vão falar como a mídia deve cobrir as ações policiais”.

Confirmou presença o jornalista Paulo de Almeida Filho, diretor de Defesa da Liberdade de Informação e dos Direitos Humanos da ABI, no painel de conduta profissional, destacando Leis de Acesso à Informação e Abuso de Autoridade.

Ao apoiar a iniciativa e participar ativamente da programação, a ABI reafirma seu compromisso histórico com a liberdade de informação e a qualificação do exercício jornalístico comprometido com a cidadania.

“Isso [condenação dos mandantes do assassinato de Marielle] é também um recado para uma parcela da sociedade que debochou da morte da minha irmã (...) A gente sai daqui com a cabeça erguida”.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, sobre a condenação dos mandantes da morte de sua irmã

Dança para todos na Ufba

A Escola de Dança da Ufba abriu inscrições para 18 modalidades de cursos livres de extensão, sem qualquer restrição de público, com início das aulas programado para dia 9 de março e encerramento dia 11 de julho. Tem dança contemporânea; afro brasileira; danças urbanas e do ventre; balé clássico; pista pop; jazz funk; baile soul; entre outras em horários e dias da semana diversos para coincidir o gosto pessoal com a agenda disponível. Mas é pago: R$ 110 de mensalidade, exceto Pilates (R$ 160) e dança para todos (gratuito). É possível tirar dúvidas pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram da Escola (@dancaufba).

Em Amargosa começa hoje o Mutirão de Conciliação, a ser realizado no Plenário da Câmara Municipal entre às 8h e 13h, através de parceria entre o legislativo local e a Defensoria Pública da Bahia. Demandas para divórcio consensual e dissolução de união estável estão entre os serviços oferecidos, assim como acordo de fixação de alimentos e realização de exame de DNA, dentre outros. Até amanhã a população pode procurar os serviços gratuitos, para a solução de conflitos de forma consensual.

A exposição comemorativa pelos 10 anos da formação do grupo Samba do Rosário pode ser visitada no Casarão Olhos d’Água, em Feira da Santana, até o dia 10 de março. Com entrada gratuita, a mostra conta com fotografias registrando diferentes etapas da consolidação do grupo, bem como instrumentos musicais com textos que explicam suas origens e importância para a história do samba de roda no município. Entre sua atuação na cultura popular, está a formação de músicos e, nos últimos tempos, forte atuação no resgate do Samba de Reisado.