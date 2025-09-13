Menu
HOME > BAHIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Solução baiana de vendas 'online' é contemplada em edital

Projeto Quipu recebeu R$ 380 mil para atender 60 empresas e impulsionar a digitalização do comércio e serviços na Bahia

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 14:54 h
Resultado do edital foi anunciado em 'live' da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Resultado do edital foi anunciado em 'live' da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) -

Uma solução criada na Bahia, com uso de inteligência artificial, para impulsionar vendas na internet, foi uma das iniciativas selecionadas pelo edital E-commerce.BR, parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O projeto recebeu aporte de R$ 380 mil para atender 60 empresas baianas na etapa piloto. Inscrita na categoria Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, a solução prevê ganhos diretos para as empresas atendidas, fortalecendo sua atuação no ambiente digital.

A expectativa é que as empresas atendidas avancem 20% em maturidade digital, com aumento de 5% em produtividade, com equipes de vendas mais produtivas, e ampliem em 15% as vendas no e-commerce.

“Isso significa processos mais ágeis, melhor aproveitamento dos contatos com clientes e maior capacidade de competir em um mercado cada vez mais orientado por dados”, explica Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio Bahia.

Rede de Inovação

O projeto é resultado de uma rede de inovação que reúne a Fecomércio/BA, o Sebrae/BA e a startup Quipu, da Cubos Tecnologia. A Quipu é responsável pela solução tecnológica baseada em inteligência artificial; a Fecomércio do estado lidera a mobilização e a seleção das empresas participantes; e o Sebrae local conecta essas empresas ao ecossistema de inovação por meio de seu portfólio de produtos e serviços.

“A conquista desse prêmio é simbólica por dois motivos: mostra a força do ecossistema baiano no cenário nacional e comprova que o comércio e serviços podem ocupar espaço de protagonismo na pauta de inovação do Brasil”, reforça Isabel.

Desigualdade regional

O comércio eletrônico movimentou R$ 225 bilhões no Brasil em 2024, crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior, segundo o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do MDIC.

Apesar do crescimento, a concentração ainda é alta: o Sudeste responde por 77,2% das vendas on-line, enquanto o Nordeste, onde a Quipu atua, representa apenas 5,5%.

“As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm grande potencial econômico, mas enfrentam dificuldades de infraestrutura digital, logística e acesso a tecnologias. Ao investir na digitalização dessas áreas, a ABDI e o MDIC ajudam a criar um ambiente mais justo e favorável para que micro, pequenas e médias empresas locais possam inovar e crescer”, avalia Adryelle Pedrosa, gerente de Transformação Digital da ABDI.

E-commerce.BR

O edital acaba de premiar e selecionar nove projetos que avançam para a fase piloto, voltada a fomentar o comércio eletrônico nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Só no Nordeste, serão investidos R$ 1,5 milhão nas quatro iniciativas premiadas da região - além da Bahia, projetos de Alagoas, Piauí e Paraíba também foram contemplados.

Concluída essa etapa, três iniciativas serão escolhidas para a fase de escala, que contará com um aporte adicional de R$ 500 mil e acompanhamento técnico da ABDI. Essa nova fase possibilitará ampliar o alcance das soluções, beneficiando um número maior de empresas, setores e localidades.

Ao todo, o edital destinará R$ 4,92 milhões para fomentar as vendas on-line, e até o fim de 2026, a Agência prevê impactar mais de 1.500 empresas nas três regiões do país, ampliando a participação de MPMEs no comércio digital e estimulando a geração de emprego e renda.

x