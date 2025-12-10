Menu
ECONOMIA

Governo confirma que salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

O reajuste, de 6,79%, começa a valer em janeiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 12:12 h
Salário mínimo
Salário mínimo -

O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026, um aumento de R$ 103 em relação aos atuais R$ 1.518. O reajuste, de 6,79%, começa a valer em janeiro, refletindo no pagamento de fevereiro.

A correção segue duas bases:

  • Inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, conforme determina a Constituição;
  • Crescimento real do PIB de dois anos antes - neste caso, o PIB de 2024, que foi de 3,4%.

No entanto, uma lei aprovada em dezembro do ano passado limita o ganho real do mínimo a 2,5%, conforme as regras do arcabouço fiscal.

Dessa forma, o reajuste será composto por 4,4% de inflação (INPC divulgado pelo IBGE nesta quarta) somados a 2,5% de aumento real, totalizando os 6,79% aplicados para 2026.

Mudança na previsão

Em dezembro de 2024, o governo já havia aprovado uma lei que limita o aumento real do salário mínimo a 2,5%, percentual equivalente ao teto de gastos previsto no arcabouço fiscal.

Com a regra aplicada, o valor anunciado nesta quarta-feira ficou abaixo do que havia sido projetado anteriormente. Em março, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) estimava que o salário mínimo chegaria a R$ 1.630.

