Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário

A regra estava suspensa desde novembro de 2024 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal voltou a permitir, nesta terça-feira, 10, a contratação de mais de um financiamento imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A modalidade estava suspensa desde novembro de 2024 e agora retorna para atender ao aumento da demanda do mercado e ampliar as oportunidades para famílias e investidores, segundo o banco estatal.

Com a mudança, clientes que já possuem um financiamento habitacional ativo – incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento – estão novamente autorizados a solicitar um segundo crédito imobiliário pelo SBPE. A decisão fortalece a estratégia da instituição de ampliar o acesso ao crédito em um momento de aquecimento do setor.

Vantagens competitivas:

Além da liberação, o banco destacou que as operações vinculadas ao SBPE oferecem vantagens competitivas, como:



Atualização do saldo devedor pela TR

Taxas de juros a partir de 10,99% ao ano

Prazo de pagamento de até 420 meses

Esses fatores tornam a modalidade uma das principais opções para quem deseja financiar imóveis fora das regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a liberação do compulsório da poupança tem papel fundamental para garantir liquidez ao sistema financeiro. "Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado", disse.

Nos últimos meses, a Caixa e o governo federal vêm adotando ações para estimular o crédito imobiliário. Uma delas foi a elevação do teto do SFH de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, ampliando o alcance da modalidade para imóveis de maior valor.

Outra mudança recente foi a retomada do financiamento de até 80% do valor do imóvel na modalidade SAC e 70% na modalidade Price, o que reduz a necessidade de entrada e aumenta o poder de compra dos consumidores. A atualização atende principalmente ao público que busca imóveis em grandes centros urbanos ou investimentos no mercado imobiliário.

A Caixa reforça que a reabertura da possibilidade de múltiplos financiamentos deve impulsionar o setor, especialmente entre investidores e famílias que buscam adquirir um segundo imóvel para renda, moradia ou ampliação do patrimônio.