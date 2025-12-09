Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Saque-aniversário FGTS despenca 80% após regras do conselho curador

Restrição no FGTS corta acesso ao crédito barato para milhões de baixa renda

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/12/2025 - 18:54 h
Aplicativo do FGTS
Aplicativo do FGTS -

As novas regras de crédito aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS em outubro causaram um colapso no mercado de antecipação do saque-aniversário. A modalidade, que se tornou vital para a população de baixa renda, registrou uma queda drástica de 80% nas contratações em novembro, o primeiro mês sob as restrições.

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) divulgou uma nota nesta terça-feira revelando que o volume mensal de operações concedidas caiu de cerca de R$ 3 bilhões para apenas R$ 600 milhões. O principal culpado por essa contração? A imposição de um valor mínimo.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O efeito devastador da regra dos R$ 100

Segundo a ABBC, a exigência de um valor mínimo de R$ 100 por parcela anual antecipada é a restrição mais limitante, respondendo sozinha por 90% da queda observada.

Essa mudança, juntamente com outras limitações, como a carência de 90 dias, a restrição a apenas uma operação por CPF e o teto no número de parcelas adiantadas (cinco anos até 2026, e três anos depois), atingiu diretamente o público mais vulnerável.

Vítimas do novo limite: desempregados e negativados

A análise da ABBC reforça que a asfixia do crédito prejudica justamente quem mais precisa. Os dados sobre o perfil dos trabalhadores são alarmantes:

  • Dos 134 milhões de pessoas com saldo no FGTS, mais de 85 milhões estão sem emprego e, portanto, sem acesso ao novo Crédito Consignado Privado, defendido pelo governo.
  • Entre os 37 milhões de aderentes ao saque-aniversário, 26 milhões já contrataram a antecipação. Desse grupo, 9 milhões estão desempregados e 74% estão negativados.

Para esse público, a antecipação era a única porta de entrada para um crédito com custo relativamente baixo.

Novo consignado não compensa o vazio

A migração para o novo Crédito do Trabalhador (consignado privado), que o governo esperava que substituísse o saque-aniversário, se mostra ineficaz.

Um levantamento com instituições que respondem por 40% das operações de antecipação mostrou que:

  • Apenas 25 de cada 100 trabalhadores que usavam a antecipação tiveram propostas aprovadas no novo modelo.

As taxas de juros no novo consignado têm sido superiores ao teto de 1,79% ao mês que era praticado na antecipação do FGTS.

Apelo por flexibilização: o risco de extinção da linha

Com a redução a um quinto do volume anterior, a ABBC projeta um futuro sombrio: mantidas as regras atuais, a modalidade pode cair para cerca de 5% dos níveis anteriores nos próximos meses, levando à sua "extinção prática" como uma das principais linhas de crédito de baixo custo do país.

Leia Também:

FGTS poderá ser usado para financimento de imóveis de até R$ 2,25 mi
Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF
PF cumpre mandados contra bancários por desvio de FGTS de atletas

Diante do recuo brusco, a associação defende uma reavaliação urgente por parte do Conselho Curador, focando em dois pontos críticos:

  • Redução do piso: Diminuir o valor mínimo de R$ 100 para R$ 50.
  • Fim da restrição: Retirar a proibição de mais de uma operação por trabalhador.

A ABBC estima que, com estas alterações, a queda nas concessões seria de cerca de 35%, uma redução significativa, mas que não inviabilizaria a linha de crédito para milhões de trabalhadores de baixa renda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FGTS Saque-aniversário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aplicativo do FGTS
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Aplicativo do FGTS
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Aplicativo do FGTS
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Aplicativo do FGTS
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x