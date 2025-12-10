Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Preço da cesta básica cai em Salvador pelo quarto mês consecutivo

Houve uma redução de 1,42% no valor

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/12/2025 - 8:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Preço da cesta básica cai em Salvador pelo quarto mês consecutivo
-

O preço da cesta básica de Salvador apresentou uma queda, pelo quarto mês consecutivo em novembro. Dados de duas pesquisas divulgadas recentementes comprovam a baixa do preço nos itens da capital baiana.

O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), compartilhado nesta terça-feira, 9, mostrou que o valor diminuiu em 24 capitais brasileiras, sendo que na baiana o valor médio foi de R$ 598,19.

“O Brasil está colhendo esse ano a maior safra agrícola da nossa história, com o consumidor indo ao supermercado com um produto mais barato de excelente qualidade”, destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Já outra pesquisa, calculada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e divulgada na última semana, mostra um cenário ainda melhor, mostrando que o preço saiu de R$ 565,65 para R$ 557,62 no mês de novembro, o que equivale a uma redução de 1,42%.

O levantamento teve como base 3.507 cotações de preços realizadas em 92 estabelecimentos comerciais, sendo supermercados, açougues, padarias e feiras livres.

Leia Também:

Natal salgado! Peru e azeitona têm altas e encarece cesta em 2025
Cesta básica: Salvador registra terceira queda no valor, confira preço
Salvador tem 3ª cesta básica mais barata do Brasil, mas aumento preocupa

Produtos que registraram redução nos preços, segundo a SEI:

  • Tomate (-21,51%);
  • flocão de milho (-11,94%);
  • queijo prato (-10,72%);
  • linguiça calabresa (-4,96%);
  • leite (-4,67%);
  • queijo muçarela (-4,36%);
  • cenoura (-4,12%);
  • arroz (-4,10%);
  • manteiga (-3,97%);
  • café moído (-3,40%);
  • óleo de soja (-1,42%);
  • açúcar cristal (-1,24%);
  • farinha de mandioca (-0,99%);
  • pão francês (-0,67%).

Produtos que tiveram aumento nos preços:

  • Cebola (13,19%);
  • carne de segunda (5,61%);
  • carne de primeira (3,53%);
  • batata inglesa (3,46%);
  • frango (3,35%);
  • macarrão (1,82%);
  • carne de sertão (1,76%;
  • maçã (1,35%);
  • feijão (0,34%);
  • ovos de galinha (0,13%).

Apenas o preço da banana-prata (0,00%) manteve-se estável.

