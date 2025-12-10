Preço da cesta básica cai em Salvador pelo quarto mês consecutivo

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O preço da cesta básica de Salvador apresentou uma queda, pelo quarto mês consecutivo em novembro. Dados de duas pesquisas divulgadas recentementes comprovam a baixa do preço nos itens da capital baiana.

O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), compartilhado nesta terça-feira, 9, mostrou que o valor diminuiu em 24 capitais brasileiras, sendo que na baiana o valor médio foi de R$ 598,19.

“O Brasil está colhendo esse ano a maior safra agrícola da nossa história, com o consumidor indo ao supermercado com um produto mais barato de excelente qualidade”, destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Já outra pesquisa, calculada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e divulgada na última semana, mostra um cenário ainda melhor, mostrando que o preço saiu de R$ 565,65 para R$ 557,62 no mês de novembro, o que equivale a uma redução de 1,42%.

O levantamento teve como base 3.507 cotações de preços realizadas em 92 estabelecimentos comerciais, sendo supermercados, açougues, padarias e feiras livres.

Produtos que registraram redução nos preços, segundo a SEI:

Tomate (-21,51%);

flocão de milho (-11,94%);

queijo prato (-10,72%);

linguiça calabresa (-4,96%);

leite (-4,67%);

queijo muçarela (-4,36%);

cenoura (-4,12%);

arroz (-4,10%);

manteiga (-3,97%);

café moído (-3,40%);

óleo de soja (-1,42%);

açúcar cristal (-1,24%);

farinha de mandioca (-0,99%);

pão francês (-0,67%).

Produtos que tiveram aumento nos preços:

Cebola (13,19%);

carne de segunda (5,61%);

carne de primeira (3,53%);

batata inglesa (3,46%);

frango (3,35%);

macarrão (1,82%);

carne de sertão (1,76%;

maçã (1,35%);

feijão (0,34%);

ovos de galinha (0,13%).

Apenas o preço da banana-prata (0,00%) manteve-se estável.