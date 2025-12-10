ECONOMIA
Preço da cesta básica cai em Salvador pelo quarto mês consecutivo
Houve uma redução de 1,42% no valor
Por Luiza Nascimento
O preço da cesta básica de Salvador apresentou uma queda, pelo quarto mês consecutivo em novembro. Dados de duas pesquisas divulgadas recentementes comprovam a baixa do preço nos itens da capital baiana.
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), compartilhado nesta terça-feira, 9, mostrou que o valor diminuiu em 24 capitais brasileiras, sendo que na baiana o valor médio foi de R$ 598,19.
“O Brasil está colhendo esse ano a maior safra agrícola da nossa história, com o consumidor indo ao supermercado com um produto mais barato de excelente qualidade”, destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto.
Já outra pesquisa, calculada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e divulgada na última semana, mostra um cenário ainda melhor, mostrando que o preço saiu de R$ 565,65 para R$ 557,62 no mês de novembro, o que equivale a uma redução de 1,42%.
O levantamento teve como base 3.507 cotações de preços realizadas em 92 estabelecimentos comerciais, sendo supermercados, açougues, padarias e feiras livres.
Produtos que registraram redução nos preços, segundo a SEI:
- Tomate (-21,51%);
- flocão de milho (-11,94%);
- queijo prato (-10,72%);
- linguiça calabresa (-4,96%);
- leite (-4,67%);
- queijo muçarela (-4,36%);
- cenoura (-4,12%);
- arroz (-4,10%);
- manteiga (-3,97%);
- café moído (-3,40%);
- óleo de soja (-1,42%);
- açúcar cristal (-1,24%);
- farinha de mandioca (-0,99%);
- pão francês (-0,67%).
Produtos que tiveram aumento nos preços:
- Cebola (13,19%);
- carne de segunda (5,61%);
- carne de primeira (3,53%);
- batata inglesa (3,46%);
- frango (3,35%);
- macarrão (1,82%);
- carne de sertão (1,76%;
- maçã (1,35%);
- feijão (0,34%);
- ovos de galinha (0,13%).
Apenas o preço da banana-prata (0,00%) manteve-se estável.
