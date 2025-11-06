SALVADOR
Cesta básica: Salvador registra terceira queda no valor, confira preço
Mais de dez itens tiveram seus preços reduzidos
A Cesta Básica de Salvador registrou a terceira queda de preço consecutiva no ano de 2025 em outubro. A SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), órgão que calcula o valor da Cesta, informou a redução de 1,56%, nesta quinta-feira, 6.
Em comparação ao mês de setembro, foram diminuídos R$ 8,96, com isso, agora a Cesta Básica de Salvador passou a custar R$ 565,65. Dos 25 produtos que atualmente compõem a Cesta, 14 tiveram uma queda em seus preços, sendo eles:
- cebola: -20,34%;
- banana-prata: -10,75%;
- cenoura: -7,44%;
- queijo muçarela: -6,21%;
- macarrão: -6,00%;
- arroz: -4,73%;
- carne de primeira: -3,98%;
- maçã: -3,79%;
- batata inglesa: -2,47%;
- carne de segunda: -2,35%;
- açúcar cristal: -2,18%;
- ovos de galinha: -1,91%;
- pão francês: -1,32%;
- farinha de mandioca: -0,98%.
Por outro lado, 11 produtos tiveram um aumento em seus valores, sendo eles:
- tomate: 7,72%;
- óleo de soja: 6,53%;
- queijo prato: 6,36%;
- café moído: 5,15%;
- linguiça calabresa: 5,09%;
- leite: 2,02%;
- manteiga: 1,68%;
- feijão: 1,20%;
- flocão de milho: 1,01%;
- carne de sertão: 0,80%;
- frango: 0,79%.
De acordo com o economista Denilson Lima, da Pesquisa de Preços ao Consumidor da SEI, o principal motivo de 14 itens terem seus preços reduzidos em outubro foi o elevado nível de oferta.
Tempo de trabalho para conseguir uma sexta básica
O tempo de trabalho necessário para um trabalhador soteropolitano obter uma cesta básica é de 88 horas e 37 minutos, o que equivale ao comprometimento de 40,28% do valor líquido de um salário mínimo de R$ 1.404,15, depois de descontado o valor de 7,50% da contribuição para a Previdência Social.
