Cesta básica: Salvador registra terceira queda no valor, confira preço

A Cesta Básica de Salvador registrou a terceira queda de preço consecutiva no ano de 2025 em outubro. A SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), órgão que calcula o valor da Cesta, informou a redução de 1,56%, nesta quinta-feira, 6.

Em comparação ao mês de setembro, foram diminuídos R$ 8,96, com isso, agora a Cesta Básica de Salvador passou a custar R$ 565,65. Dos 25 produtos que atualmente compõem a Cesta, 14 tiveram uma queda em seus preços, sendo eles:

cebola: -20,34%; banana-prata: -10,75%; cenoura: -7,44%; queijo muçarela: -6,21%; macarrão: -6,00%; arroz: -4,73%; carne de primeira: -3,98%; maçã: -3,79%; batata inglesa: -2,47%; carne de segunda: -2,35%; açúcar cristal: -2,18%; ovos de galinha: -1,91%; pão francês: -1,32%; farinha de mandioca: -0,98%.

Por outro lado, 11 produtos tiveram um aumento em seus valores, sendo eles:

tomate: 7,72%; óleo de soja: 6,53%; queijo prato: 6,36%; café moído: 5,15%; linguiça calabresa: 5,09%; leite: 2,02%; manteiga: 1,68%; feijão: 1,20%; flocão de milho: 1,01%; carne de sertão: 0,80%; frango: 0,79%.

De acordo com o economista Denilson Lima, da Pesquisa de Preços ao Consumidor da SEI, o principal motivo de 14 itens terem seus preços reduzidos em outubro foi o elevado nível de oferta.

Tempo de trabalho para conseguir uma sexta básica

O tempo de trabalho necessário para um trabalhador soteropolitano obter uma cesta básica é de 88 horas e 37 minutos, o que equivale ao comprometimento de 40,28% do valor líquido de um salário mínimo de R$ 1.404,15, depois de descontado o valor de 7,50% da contribuição para a Previdência Social.