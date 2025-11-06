Menu
SALVADOR
SALVADOR

Cesta básica: Salvador registra terceira queda no valor, confira preço

Mais de dez itens tiveram seus preços reduzidos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/11/2025 - 16:26 h
Salvador teve uma redução de quase 2% na cesta básica
Salvador teve uma redução de quase 2% na cesta básica

A Cesta Básica de Salvador registrou a terceira queda de preço consecutiva no ano de 2025 em outubro. A SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), órgão que calcula o valor da Cesta, informou a redução de 1,56%, nesta quinta-feira, 6.

Em comparação ao mês de setembro, foram diminuídos R$ 8,96, com isso, agora a Cesta Básica de Salvador passou a custar R$ 565,65. Dos 25 produtos que atualmente compõem a Cesta, 14 tiveram uma queda em seus preços, sendo eles:

  1. cebola: -20,34%;
  2. banana-prata: -10,75%;
  3. cenoura: -7,44%;
  4. queijo muçarela: -6,21%;
  5. macarrão: -6,00%;
  6. arroz: -4,73%;
  7. carne de primeira: -3,98%;
  8. maçã: -3,79%;
  9. batata inglesa: -2,47%;
  10. carne de segunda: -2,35%;
  11. açúcar cristal: -2,18%;
  12. ovos de galinha: -1,91%;
  13. pão francês: -1,32%;
  14. farinha de mandioca: -0,98%.

Por outro lado, 11 produtos tiveram um aumento em seus valores, sendo eles:

  1. tomate: 7,72%;
  2. óleo de soja: 6,53%;
  3. queijo prato: 6,36%;
  4. café moído: 5,15%;
  5. linguiça calabresa: 5,09%;
  6. leite: 2,02%;
  7. manteiga: 1,68%;
  8. feijão: 1,20%;
  9. flocão de milho: 1,01%;
  10. carne de sertão: 0,80%;
  11. frango: 0,79%.

De acordo com o economista Denilson Lima, da Pesquisa de Preços ao Consumidor da SEI, o principal motivo de 14 itens terem seus preços reduzidos em outubro foi o elevado nível de oferta.

Tempo de trabalho para conseguir uma sexta básica

O tempo de trabalho necessário para um trabalhador soteropolitano obter uma cesta básica é de 88 horas e 37 minutos, o que equivale ao comprometimento de 40,28% do valor líquido de um salário mínimo de R$ 1.404,15, depois de descontado o valor de 7,50% da contribuição para a Previdência Social.

