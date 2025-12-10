Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NATAL

Barato e útil: veja ideias de presentes para amigo secreto até R$ 200

Aproveite com antecedência para fazer pesquisas on-line

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/12/2025 - 9:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Barato e útil: veja ideias de presentes para amigo secreto até R$ 200
-

Com a chegada do fim de ano, o clima natalino toma conta da mente das pessoas, sobretudo devido às confraternizações. A busca pelo presente ideal do amigo secreto é sempre uma dúvida para aqueles que querem agradar, mas sem fugir do orçamento.

Para ajudar, o portal A TARDE preparou uma lista especial, com presentes entre R$ 50 e R$ 200, reunindo sugestões unissex para todos os bolsos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A dica principal é aproveitar com antecedência para fazer pesquisas on-line e garantir os melhores preços.

Confira as opções:

Leia Também:

De Pintópolis a Feliz Natal: conheça 10 cidades brasileiras curiosas
Domingão imperdível! Fenagro fecha edição com shows, animais, aventura e clima natalino
Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes

Até R$ 50

  • Garrafa térmica;
  • Caneca personalizada;
  • Relógio digital;
  • Luminária de led;
  • Colar personalizado.

Até R$ 100

  • Kit personalizado para fãs;
  • Kit cosméticos: com hidratante e sabonete;
  • Roupas;
  • Tênis;
  • Mini copos para degustação de cerveja

Até R$ 150

  • Brinco de aço inoxidável;
  • Kit com perfume e hidratante;
  • Kit com planner e necessarie;
  • Mochila;
  • Vela aromática.

Até R$ 200

  • Vale massagem;
  • Jogos de tabuleiro;
  • Projetor portátil;
  • Carregador portátil;
  • Headphones.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amigo secreto compras de fim de ano dicas de presentes orçamento para presentes presentes de natal sugestões unissex

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x