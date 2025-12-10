NATAL
Barato e útil: veja ideias de presentes para amigo secreto até R$ 200
Aproveite com antecedência para fazer pesquisas on-line
Por Luiza Nascimento
Com a chegada do fim de ano, o clima natalino toma conta da mente das pessoas, sobretudo devido às confraternizações. A busca pelo presente ideal do amigo secreto é sempre uma dúvida para aqueles que querem agradar, mas sem fugir do orçamento.
Para ajudar, o portal A TARDE preparou uma lista especial, com presentes entre R$ 50 e R$ 200, reunindo sugestões unissex para todos os bolsos.
A dica principal é aproveitar com antecedência para fazer pesquisas on-line e garantir os melhores preços.
Confira as opções:
Leia Também:
Até R$ 50
- Garrafa térmica;
- Caneca personalizada;
- Relógio digital;
- Luminária de led;
- Colar personalizado.
Até R$ 100
- Kit personalizado para fãs;
- Kit cosméticos: com hidratante e sabonete;
- Roupas;
- Tênis;
- Mini copos para degustação de cerveja
Até R$ 150
- Brinco de aço inoxidável;
- Kit com perfume e hidratante;
- Kit com planner e necessarie;
- Mochila;
- Vela aromática.
Até R$ 200
- Vale massagem;
- Jogos de tabuleiro;
- Projetor portátil;
- Carregador portátil;
- Headphones.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes