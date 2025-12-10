Barato e útil: veja ideias de presentes para amigo secreto até R$ 200

- Foto: Pixabay

Com a chegada do fim de ano, o clima natalino toma conta da mente das pessoas, sobretudo devido às confraternizações. A busca pelo presente ideal do amigo secreto é sempre uma dúvida para aqueles que querem agradar, mas sem fugir do orçamento.

Para ajudar, o portal A TARDE preparou uma lista especial, com presentes entre R$ 50 e R$ 200, reunindo sugestões unissex para todos os bolsos.

A dica principal é aproveitar com antecedência para fazer pesquisas on-line e garantir os melhores preços.

Confira as opções:

Até R$ 50

Garrafa térmica;

Caneca personalizada;

Relógio digital;

Luminária de led;

Colar personalizado.

Até R$ 100

Kit personalizado para fãs;

Kit cosméticos: com hidratante e sabonete;

Roupas;

Tênis;

Mini copos para degustação de cerveja

Até R$ 150

Brinco de aço inoxidável;

Kit com perfume e hidratante;

Kit com planner e necessarie;

Mochila;

Vela aromática.

Até R$ 200