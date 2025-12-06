Menu
SALVADOR
NATAL LUZ

Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes

Programação vai até 6 de janeiro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 0:04 h
Imagem ilustrativa da imagem Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes
-

Olhos dos pequenos brihando, cantos, fogos e milhares de microlâmpadas transformaram o Centro Histórico em um corredor de luz, dando início na noite desta sexta-feira, 5, aos festejos oficiais de Natal. A abertura reuniu missa festiva, parada natalina e a inauguração da Casa do Papai Noel, em uma celebração que tomou a Rua Chile, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho.

A cerimônia começou com a Parada de Natal, que percorreu o Centro Histórico até o adro da Catedral Basílica, onde foi celebrada a missa que abriu oficialmente a programação. Logo depois, o prefeito Bruno Reis acionou as luzes que vão iluminar a cidade até 6 de janeiro.

Segundo ele, esta é “a maior edição da história”, com mais atrações, novos pontos decorados e uma proposta de fortalecer o Centro Histórico como polo turístico durante o período natalino.

Prefeito Bruno Reis e os filhos
Prefeito Bruno Reis e os filhos | Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

“O circuito começa no Campo Grande, segue pela Avenida Sete e chega ao Centro Histórico. Além de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, é uma forma de estimular a economia da região. Foi uma decisão acertadíssima trazer o Natal para cá. Com essa iluminação especial, nossa cidade fica ainda mais bonita”, afirmou.

“Sede de esperança”

Responsável por presidir a celebração, o cônego José Abel Carvalho Pinheiro destacou o simbolismo espiritual do período e a força das tradições religiosas na primeira capital do Brasil. Para ele, as luzes acesas no Centro Histórico representam mais que decoração.

“A beleza deste espaço, a presença de tantas famílias e crianças… tudo isso é sinal de que o nosso povo tem sede de esperança. O Natal não é apenas espetáculo externo; é movimento interior. É Deus que visita, que se faz criança para tocar nosso coração. A verdadeira luz está no Cristo que nasce dentro de nós, transformando vidas e reacendendo sonhos”, disse.

Casa do Papai Noel e representatividade

Antes mesmo de abrir, a Casa do Papai Noel já tinha fila. Entre as visitantes estava a recepcionista Invonete Oliveira Santos, emocionada ao encontrar um Papai Noel negro pela primeira vez na Casa e durante o desfile.

“Está tudo lindo, muito colorido. As crianças estão amando. Mas o Papai Noel negro me emocionou. A gente sempre vê o branquinho de olho azul. Hoje eu quis só olhar, viver o momento. Nunca tinha visto um Papai Noel assim. Foi um acerto grandão da prefeitura, porque Salvador é a capital mais negra fora da África”, disse.

Papai Noel negro
Papai Noel negro | Foto: Bruno Concha / PMS

Invonete contou ainda que a filha, de 16 anos, participou da abertura dançando. “Ela faz dança afro, mas dança tudo. Já é o segundo ano dela. A gente faz questão de prestigiar.”

Famílias aprovam organização e clima natalino

Para a comerciante Caline e o pedreiro Cid Clay, que levam os filhos ao evento todos os anos, o Natal Salvador 2025 chegou mais organizado e com mais atrações. “Está bem mais lindo do que no ano passado. Muito organizado, com mais espaços, mais barracas, mais opções para as crianças. Esse ano está dez”, avaliou Calinhe.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes
| Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

O casal, que pretende voltar ao longo de todo o mês, destacou ainda o significado familiar da celebração.

“O Natal é família. A gente ama esse clima, essas luzes. Aqui ficou muito melhor do que quando era no Campo Grande, porque lá era apertado. Aqui tem mais atrações e espaço”, completou.

Cidade iluminada e programação ampliada

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, lembrou que, no ano passado, o circuito natalino do Centro Histórico recebeu 1,7 milhão de visitantes — número que deve crescer.

“Temos uma celebração identitária, com a cara do soteropolitano. A cidade se consolidou como destino turístico de Natal e, com esse diferencial, tendemos a receber ainda mais visitantes”, disse.

O diretor de Iluminação, Ângelo Magalhães, explicou que o projeto busca unir tecnologia, segurança e identidade local. “É fruto de esforço contínuo, acompanhando tendências internacionais, mas preservando nossa cultura. Salvador ilumina o Brasil e ilumina a alma de quem vive e visita a cidade.”

Imagem ilustrativa da imagem Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes
| Foto: Bruno Concha / Secom

Segundo ele, são mais de 100 milhões de microlâmpadas e o maior Natal descentralizado da cidade. “São mais de 100 milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade. Temos o maior Natal descentralizado da história de Salvador, cobrindo mais de 30 avenidas, diversas praças e todas as regiões administrativas. Assim como a cidade, o Natal é todo em LED. É tecnologia e economia de energia trabalhando juntas.”

Desfiles, corais, missas e vilas natalinas

A programação natalina segue até 6 de janeiro e conta com:

  • Desfile Corte Soteropolitana do Menino Jesus, na Rua Chile, com 400 metros de som e luz e quatro carros alegóricos (dias 5, 13, 14, 19, 20 e 21).
  • Casa do Papai Noel e Carrossel Mágico no Terreiro de Jesus.
  • Presépio oficial no Largo do Cruzeiro de São Francisco.
  • Vila de artesanato e palco especial na Praça Thomé de Souza.
  • Apresentações de corais nas sacadas do Pelourinho (7 a 13).
  • Concertos diários nos palcos Anunciação e Esperança.
  • Vilas natalinas na Praça da Sé e no Santo Antônio Além do Carmo.
  • Árvore de Natal de 18 metros, com tecnologia Twinkly.
  • Decoração cênica nas avenidas Oceânica, Suburbana, Vasco da Gama, Garibaldi, Centenário e ACM.
  • A programação religiosa inclui missas campais no Centro Histórico e ações paralelas como a rota gastronômica Minha Ceia, concurso de vitrines e circuito de presépios montados por moradores.

x