Salvador inicia festejos de Natal com missa, desfile e show de luzes

- Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Olhos dos pequenos brihando, cantos, fogos e milhares de microlâmpadas transformaram o Centro Histórico em um corredor de luz, dando início na noite desta sexta-feira, 5, aos festejos oficiais de Natal. A abertura reuniu missa festiva, parada natalina e a inauguração da Casa do Papai Noel, em uma celebração que tomou a Rua Chile, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho.

A cerimônia começou com a Parada de Natal, que percorreu o Centro Histórico até o adro da Catedral Basílica, onde foi celebrada a missa que abriu oficialmente a programação. Logo depois, o prefeito Bruno Reis acionou as luzes que vão iluminar a cidade até 6 de janeiro.

Segundo ele, esta é “a maior edição da história”, com mais atrações, novos pontos decorados e uma proposta de fortalecer o Centro Histórico como polo turístico durante o período natalino.

Prefeito Bruno Reis e os filhos | Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

“O circuito começa no Campo Grande, segue pela Avenida Sete e chega ao Centro Histórico. Além de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, é uma forma de estimular a economia da região. Foi uma decisão acertadíssima trazer o Natal para cá. Com essa iluminação especial, nossa cidade fica ainda mais bonita”, afirmou.

“Sede de esperança”

Responsável por presidir a celebração, o cônego José Abel Carvalho Pinheiro destacou o simbolismo espiritual do período e a força das tradições religiosas na primeira capital do Brasil. Para ele, as luzes acesas no Centro Histórico representam mais que decoração.

“A beleza deste espaço, a presença de tantas famílias e crianças… tudo isso é sinal de que o nosso povo tem sede de esperança. O Natal não é apenas espetáculo externo; é movimento interior. É Deus que visita, que se faz criança para tocar nosso coração. A verdadeira luz está no Cristo que nasce dentro de nós, transformando vidas e reacendendo sonhos”, disse.

Casa do Papai Noel e representatividade

Antes mesmo de abrir, a Casa do Papai Noel já tinha fila. Entre as visitantes estava a recepcionista Invonete Oliveira Santos, emocionada ao encontrar um Papai Noel negro pela primeira vez na Casa e durante o desfile.

“Está tudo lindo, muito colorido. As crianças estão amando. Mas o Papai Noel negro me emocionou. A gente sempre vê o branquinho de olho azul. Hoje eu quis só olhar, viver o momento. Nunca tinha visto um Papai Noel assim. Foi um acerto grandão da prefeitura, porque Salvador é a capital mais negra fora da África”, disse.

Papai Noel negro | Foto: Bruno Concha / PMS

Invonete contou ainda que a filha, de 16 anos, participou da abertura dançando. “Ela faz dança afro, mas dança tudo. Já é o segundo ano dela. A gente faz questão de prestigiar.”

Famílias aprovam organização e clima natalino

Para a comerciante Caline e o pedreiro Cid Clay, que levam os filhos ao evento todos os anos, o Natal Salvador 2025 chegou mais organizado e com mais atrações. “Está bem mais lindo do que no ano passado. Muito organizado, com mais espaços, mais barracas, mais opções para as crianças. Esse ano está dez”, avaliou Calinhe.

| Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

O casal, que pretende voltar ao longo de todo o mês, destacou ainda o significado familiar da celebração.

“O Natal é família. A gente ama esse clima, essas luzes. Aqui ficou muito melhor do que quando era no Campo Grande, porque lá era apertado. Aqui tem mais atrações e espaço”, completou.

Cidade iluminada e programação ampliada

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, lembrou que, no ano passado, o circuito natalino do Centro Histórico recebeu 1,7 milhão de visitantes — número que deve crescer.

“Temos uma celebração identitária, com a cara do soteropolitano. A cidade se consolidou como destino turístico de Natal e, com esse diferencial, tendemos a receber ainda mais visitantes”, disse.

O diretor de Iluminação, Ângelo Magalhães, explicou que o projeto busca unir tecnologia, segurança e identidade local. “É fruto de esforço contínuo, acompanhando tendências internacionais, mas preservando nossa cultura. Salvador ilumina o Brasil e ilumina a alma de quem vive e visita a cidade.”

| Foto: Bruno Concha / Secom

Segundo ele, são mais de 100 milhões de microlâmpadas e o maior Natal descentralizado da cidade. “São mais de 100 milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade. Temos o maior Natal descentralizado da história de Salvador, cobrindo mais de 30 avenidas, diversas praças e todas as regiões administrativas. Assim como a cidade, o Natal é todo em LED. É tecnologia e economia de energia trabalhando juntas.”

Desfiles, corais, missas e vilas natalinas

A programação natalina segue até 6 de janeiro e conta com:

Desfile Corte Soteropolitana do Menino Jesus, na Rua Chile, com 400 metros de som e luz e quatro carros alegóricos (dias 5, 13, 14, 19, 20 e 21).

Casa do Papai Noel e Carrossel Mágico no Terreiro de Jesus.

Presépio oficial no Largo do Cruzeiro de São Francisco.

Vila de artesanato e palco especial na Praça Thomé de Souza.

Apresentações de corais nas sacadas do Pelourinho (7 a 13).

Concertos diários nos palcos Anunciação e Esperança.

Vilas natalinas na Praça da Sé e no Santo Antônio Além do Carmo.

Árvore de Natal de 18 metros, com tecnologia Twinkly.

Decoração cênica nas avenidas Oceânica, Suburbana, Vasco da Gama, Garibaldi, Centenário e ACM.