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POLÍTICA

Otto Alencar reage a Coronel e chama senador de "bolsonarista"

Senador do Republicanos sinalizou apoio a Flávio Bolsonaro

Cássio Moreira
Por

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Angelo Coronel e Otto Alencar romperam recentemente
Angelo Coronel e Otto Alencar romperam recentemente -

O senador Otto Alencar (PSD) reagiu às declarações do ex-aliado Angelo Coronel (Republicanos), pré-candidato à reeleição no Senado, que sinalizou a possibilidade de votar em Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de outubro.

Questionado sobre as declarações recentes de Coronel, o parlamentar baiano, presidente estadual do PSD, disse que o também senador era "bolsonarista desde 2019".

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Em 2018, Angelo Coronel caminhou ao lado de Fernando Haddad, então candidato do PT na disputa presidencial, contra Jair Bolsonaro (PL). Na Bahia, o senador foi eleito ao lado de Jaques Wagner (PT), hoje seu futuro adversário nas urnas.

“Não me surpreende nem um pouco. Ele (Coronel) é bolsonarista desde 2019. Ele é isso aí”, afirmou o senador em entrevista à coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles.

Fim da aliança

Antes aliados de primeira hora, Otto Alencar e Angelo Coronel romperam recentemente, junto ao processo que culminou na exclusão do segundo senador na chapa majoritária governista.

Eleito em 2018 pelo PSD, Coronel tentará manter sua cadeira no Senado pela oposição, se filiando ao Republicanos. Ele deve ter como companheiro na disputa pelo Congresso o ex-ministro João Roma (PL).

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