"Não aceito qualquer nome", diz Coronel sobre ex-presidente do Bahia na suplência

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), reagiu à possibilidade de o ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho (Podemos), ser suplente na chapa para a disputa ao pleito de outubro deste ano.

A indicação do nome do ex-dirigente esportivo foi feita pelo deputado federal suplente, Marcelo Nilo (Republicanos), na última segunda-feira, 6. Conforme o republicano, caberia a ele a sugestão de nome para a chapa. Isso após ter sido preterido da composição como candidato ao Senado; o poder de escolha seria uma compensação para o seu "sacrifício".

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"Tudo isso é um caminho. Estamos na fase de ajustes. Não tem nada ainda acertado, nem vetado. Vamos primeiro dialogar, porque ainda não tem nada oficial de nenhum dos dois senadores, nem Coronel, nem [João] Roma", afirmou ele ao portal A TARDE, nesta quarta-feira, 8.

Questionado se teria tido conversas com Marcelo Nilo sobre o assunto, Angelo Coronel negou a possibilidade.

"A única coisa que eu soube é que ele estava querendo ser o meu suplente. Estamos na fase de conversações. É a mesma coisa da outra chapa também. Ninguém ainda está cuidando de suplência", garantiu.

Ajustes

Apesar disso, ele elogiou o nome do ex-presidente do Bahia. "É um bom nome, um quadro de boa influência na política da Bahia. Estamos no campo das tratativas, das especulações. Marcelo Guimarães era do DC, mas passou agora para o Podemos", disse.

"A campanha majoritária é muito árdua, muito longa. Por isso, vamos nos reunir para ajustar com todo mundo. Tudo isso tem que ser conversado com quem vai disputar a titularidade. Não pode ter a indicação de qualquer nome sem ouvir quem está na titularidade do cargo", finalizou Angelo Coronel.