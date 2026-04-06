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ELEIÇÕES

Ex-presidente do Bahia vai concorrer na eleição como suplente de senador

Saiba em qual chapa o ex-presidente do tricolor pode concorrer às eleições

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/04/2026 - 12:09 h | Atualizada em 06/04/2026 - 15:08

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Marcelo Guimarães Filho, indicado para suplência para o Senado
Marcelo Guimarães Filho, indicado para suplência para o Senado -

O deputado federal suplente Marcelo Nilo (Republicanos) indicou o nome do ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho (DC), para a primeira suplência do senador Angelo Coronel (Republicanos) nas eleições de outubro.

A indicação foi confirmada em um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira, 6. Segundo Nilo, que já tinha confirmado que caberia a ele a sugestão de nome para a chapa, após ser preterido da composição como candidato ao Senado, o poder de escolha é um compensação para o seu 'sacrifício'.

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"A Bahia sabe que eu gostaria de ser candidato a senador, mas o prefeito Bruno Reis e ACM Neto me fizeram um apelo para a unidade. Estou indicando Marcelinho Guimarães Filho [...] Foi muito correto nesse processo político para que nós viabilizássemos nossa candidatura ao Senado pelo DC", explicou Marcelo Nilo.

Assista ao vídeo

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Quem é Marcelo Guimarães Filho?

Ex-presidente do Esporte Clube Bahia, deposto após uma ação na Justiça, em caso pioneiro no futebol brasileiro, Marcelo Guimarães Filho preside o Democracia Cristã na Bahia.

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Pai do vereador Marcelo Guimarães Neto, 'Marcelinho', como é conhecido o ex-dirigente, também já ocupou cargos de destaque dentro do mundo político, sendo ex-vereador de Salvador e ex-deputado federal entre 2003 e 2011.

Cargos ocupados por Marcelo Guimarães Filho

  • Vereador de Salvador: 2001-2003;
  • Deputado federal: 2003-2011;
  • Presidente do Esporte Clube Bahia: 2008-2013;

Suplente pode assumir vaga

Ao votar em um candidato ao Senado, o eleitor está automaticamente votando em toda a chapa dele. Cada candidato deve obrigatoriamente apresentar dois suplentes (1º e 2º suplentes). Marcelo Guimarães Filho será 1º suplente de Angelo Coronel.

O suplente pode assumir a vaga do senador caso ele assuma um cargo de ministro, secretário de Estado ou se licencie por saúde/motivos pessoais por mais de 120 dias.

Além disso, o suplente também assume a vaga em caso de morte, renúncia ou cassação do mandato do titular.

Angelo Coronel tem 67 anos e caso eleito será senador pela Bahia de janeiro 2027 a janeiro de 2035. Atualmente, ele é senador eleito desde 2018.

Suplente recebe salário?

Apesar de eleito na chapa completa do senador, o suplente não recebe salário se não estiver exercendo o cargo.

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Tags:

Angelo Coronel eleições Esporte Clube Bahia Política

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