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ELEIÇÕES

Jaques Wagner reforça apoio a chapa de Jerônimo; veja bastidores

Ex-governador e pré-candidato ao Senado sempre defendeu composição

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/04/2026 - 8:23 h | Atualizada em 06/04/2026 - 9:40

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Rui Costa e Jaques Wagner serão candidatos ao Senado
Rui Costa e Jaques Wagner serão candidatos ao Senado -

O líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal, o senador Jaques Wagner (PT), classificou como “avanço” a composição da chapa majoritária do grupo governista que disputará a eleição de outubro na Bahia.

Embora o anúncio oficial tenha ocorrido no último sábado, 4, o petista já havia antecipado a formação há alguns meses, defendendo a seguinte majoritária agora confirmada:

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  • Jerônimo Rodrigues (PT): pré-candidato à reeleição ao governo da Bahia
  • Geraldo Júnior (MDB): pré-candidato a vice-governador da Bahia
  • Rui Costa (PT): pré-candidato ao Senado Federal
  • Jaques Wagner (PT): pré-candidato ao Senado Federal

“A Bahia quer avançar com quem está fazendo muito mais por todo o estado. Essa é a chapa da democracia e do avanço. Vamos em frente. Vamos com Jerônimo, Geraldo, Rui e Wagner”, comemorou em recente publicação nas redes sociais.

O silêncio ensurdecedor

A definição da vaga de pré-candidato a vice-governador da Bahia foi o principal impasse do grupo governista.

Apesar de Wagner se posicionar publicamente em defesa da composição confirmada, um outro nome de peso do grupo não apoiava a permanência de Geraldo Júnior no posto, conforme informações de bastidor: Rui Costa.

Tanto é que, três dias após o anúncio oficial da chapa, o ex-ministro da Casa Civil não fez nenhuma manifestação pública sobre o assunto.

Leia Também:

A manutenção do equilíbrio político na chapa governista
MDB mantém força e consolida chapa Jerônimo-Geraldinho
Wagner sela unidade e fala em continuidade após formação de chapa
Jerônimo anuncia Geraldo Júnior como vice na chapa à reeleição

Relação desgastada

A relação entre Rui e Geraldo se desgastou desde o episódio em que o vice-governador compartilhou, em um grupo de WhatsApp, a orientação para “viralizar” conteúdos críticos ao então ministro, gesto que o próprio Rui classificou, posteriormente, como “deslealdade”.

Tentativa de reaproximação

No domingo, 5, apesar do silêncio de Rui, Geraldo acenou ao petista: “Meu senador”. Agora, conforme informações obtidas pelo Portal A Tarde, o vice-governador buscará a retomada na relação com Rui a fim de focar na campanha.

Veja:

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Um post compartilhado por Geraldinho (@geraldojunioroficial)

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Tags:

Bahia eleições Geraldo Júnior JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Rui Costa

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