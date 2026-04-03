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Dobradinha será reeditada nas eleições de 2026.

EM PRIMEIRA MÃO

Jerônimo anuncia Geraldo Júnior como vice na chapa à reeleição

Governador põe fim ao mistério em torno da majoritária governista

Dobradinha será reeditada nas eleições de 2026. - Foto Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

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Gabriela Araújo e Anderson Ramos

Por Gabriela Araújo e Anderson Ramos

03/04/2026 - 11:48 h | Atualizada em 03/04/2026 - 12:39

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 3, em primeira mão ao Portal A TARDE, que Geraldo Júnior (MDB) continuará como o seu vice na chapa que vai buscar a reeleição em outubro.

O governador fez a confirmação durante evento realizado pela Igreja Universal, que acontece em várias estados do Brasil, e que na Bahia teve como palco a Arena Fonte Nova.

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Aproveito aqui a oportunidade para confirmar a chapa completa, reafirmar a continuidade do Geraldo Júnior como vice-governador. Espero que a gente possa correr à Bahia para poder reeleger os deputados e deputadas estaduais e federais e ampliar a bancada
Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia

A definição representa uma vitória pessoal para o senador Jaques Wagner (PT), que endossou publicamente, reiteradas vezes, que o emedebista era o seu nome preferido para o cargo.

A decisão veio após intensas conversas com o seu grupo governista nos últimos dias. Ao longo da última semana vários nomes surgiram como possibilidade de indicação ao posto, desde a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Ivana Bastos (PSD), até o mesmo deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), hoje aliado do pré-candidato da oposição ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).

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O anúncio acontece na data de aniversário de 61 anos de Jerônimo e um dia depois da visita do presidente Lula (PT) a Salvador. Havia a expectativa de que o lançamento da majoritária governista fosse feita pelo mandatário, cenário que não se concretizou.

Na quinta, 2, o governador também concluiu a reforma no secretariado, mais uma etapa importante do processo eleitoral, liberando os auxiliares que serão candidatos no pleito deste ano.

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Perfil do vice

Nascido em Salvador, no dia 7 de maio de 1969, Geraldo Júnior é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e pós-graduado em Processo Civil. Iniciou a vida profissional na advocacia privada.

Ingressou na gestão pública em 1993, quando foi empossado, na gestão da então prefeita Lídice da Mata, no cargo de coordenador Jurídico da Companhia Municipal de Abastecimento (Comasa). Na administração do ex-prefeito Antônio Imbassahy, foi subcoordenador das administrações regionais de Salvador.

Em 2011, iniciou sua trajetória na Câmara Municipal de Salvador, assumindo a vaga deixada por Luizinho Sobral, que passou a ocupar o cargo de deputado estadual. Em janeiro de 2019, assumiu a presidência da Casa, cargo que manteve até 2022, quando foi eleito vice-governador na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues.

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Tags:

2026 eleições 2026 Geraldo Júnior Jerônimo Rodrigues

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