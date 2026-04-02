Janela partidária 2026: veja lista de deputados que trocaram de partidos

Com prazo que se encerra no fim deste sábado, 4, expectativa é de "plantão" nas sedes dos partidos e no TRE-BA - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O cenário político baiano vive dias de intensa movimentação nos bastidores. Aberta desde o último dia 5 de março, a janela partidária de 2026 entra em contagem regressiva final.

Parlamentares baianos, tanto na Câmara Federal, tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que pretendem disputar as eleições deste ano por novas siglas, têm até esta sábado, 4 de abril, para oficializar a migração.

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A regra é clara, já que o benefício da troca segura - sem a perda do cargo por infidelidade partidária - aplica-se exclusivamente aos detentores de mandatos de deputados federais e estaduais que estão no fim dos ciclos. Para os vereadores eleitos em 2024, por exemplo, a troca não é permitida neste momento.

Movimentações na ALBA

A dança das cadeiras na ALBA confirmou mudanças estratégicas tanto na base governista quanto na oposição. Veja as mudanças:

Angelo Coronel Filho: um dos movimentos mais recentes, o parlamentar oficializou sua ida para o Republicanos, deixando o PSD.

um dos movimentos mais recentes, o parlamentar oficializou sua ida para o Republicanos, deixando o PSD. Marcelinho Veiga: deixou o União Brasil e filiou-se oficialmente ao Progressistas (PP) no último dia 31 de março.

deixou o União Brasil e filiou-se oficialmente ao Progressistas (PP) no último dia 31 de março. Felipe Duarte: migrou para o Avante em 20 de março, após comunicar a desfiliação do PP.

migrou para o Avante em 20 de março, após comunicar a desfiliação do PP. Fabíola Mansur: a deputada deixou o PSB para reforçar as fileiras do PV.

deputada deixou o PSB para reforçar as fileiras do PV. Laerte do Vando: o deputado deixou o Podemos e se filiou ao Avante.

deputado deixou o Podemos e se filiou ao Avante. Vitor Azevedo: deixou o PL e se filiou ao partido da base do governo, o Avante.

deixou o PL e se filiou ao partido da base do governo, o Avante. Ludmilla Fiscina: a deputada migrou do PV para o PSD.

a deputada migrou do Niltinho: o deputado deixou o PP e se filiou ao PSD.

o deputado deixou o PP e se filiou ao PSD. Eduardo Salles: deixou o PP e migrou para o PV.

deixou o PP e migrou para o PV. Penalva: o deputado deixou o PDT para se filiar ao PP, assim permanece no bloco de oposição.

o deputado deixou o PDT para se filiar ao PP, assim permanece no bloco de oposição. Antônio Henrique Júnior: Deixou o PP para assumir o PV.

Deixou o PP para assumir o PV. Samuel Júnior : saiu do Republicanos e se filiou ao PL.

: saiu do Republicanos e se filiou ao PL. Paulo Câmara : deixou o PSDB e se filiou ao PL.

: deixou o PSDB e se filiou ao PL. Vitor Bonfim : saiu do PV e se filiou ao PDB. Ele deve ser candidato a deputado federal.

: saiu do PV e se filiou ao PDB. Ele deve ser candidato a deputado federal. Angelo Almeida : deixou o PSB e se filiou ao PT.

: deixou o PSB e se filiou ao PT. Marcinho Oliveira: o agora ex-presidente do PRD se filiou ao PDT.

Bancada baiana na Câmara Federal

No plano federal, as articulações têm o objetivo de fortalecer as legendas para a disputa das cadeiras no Congresso Nacional.

Leo Prates: o anúncio da saída do PDT para o Republicanos, no último dia 27 de março, foi uma das movimentações de maior peso, consolidando a estratégia da sigla em ampliar a capilaridade na Bahia.

o anúncio da saída do PDT para o Republicanos, no último dia 27 de março, foi uma das movimentações de maior peso, consolidando a estratégia da sigla em ampliar a capilaridade na Bahia. Diego Coronel: deixou o PSD e oficializou a entrada no Republicanos, assim como o seu pai Angelo Coronel.

deixou o PSD e oficializou a entrada no Republicanos, assim como o seu pai Angelo Coronel. Mário Negromonte Jr: o agora ex-presidente do PP oficializou a sua entrada no PSB.

o agora ex-presidente do PP oficializou a sua entrada no PSB. Raimundo Costa : deixou o Podemos para se filiar ao PSD.

Além dos nomes das casas legislativas, nomes sem mandato eletivo também trocaram de sigla como Moema Gramacho que deixou o PT e desembarcou no MDB.

Geraldo Simões, fundador do PT e ex-prefeito de Itabuna, já sinalizou a ida ao PSOL, embora não tenha sido realizada a filiação oficial.

Pela primeira vez no pleito, Carlos Muniz Filho, herdeiro do presidente da Câmara de Salvador, que leva o mesmo nome do pai, se filiou ao PSDB nesta tarde, 2.

O que esperar

Como o prazo se encerra apenas no fim de sábado, 4, a expectativa é de "plantão" nas sedes dos partidos e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Novos nomes podem surgir entre esta quinta, 2, e sábado, 4, à medida que as últimas negociações de legendas forem protocoladas.

A partir de domingo, 5, o foco muda, uma vez que encerra-se também o prazo para que todos os candidatos — inclusive os que não detêm mandato — estejam com a filiação aprovada pelos partidos e com o domicílio eleitoral definido para as eleições de 2026.

As trocas partidárias neste período são fundamentais para o cálculo dos partidos sobre o tempo de TV e rádio, além da distribuição do fundo eleitoral para a campanha que se aproxima.