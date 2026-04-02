PT na Bahia nega crise e diz que demora para escolher vice “é natural”

Tássio Brito, presidente eleito do PT na Bahia - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O presidente do PT na Bahia, Tassio Brito, negou nesta quinta-feira, 2, que a base governista no estado esteja desgastada diante do impasse para a escolha do nome que ocupará a posição de vice na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição em outubro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o dirigente petista explicou que, devido à particularidade dos nomes ventilados para a vaga, como o da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), e do atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB), é necessário analisar o melhor perfil com cautela.

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“Se cria a agonia do vai ou não anunciar o vice. Acontece que o nosso time tem muitos quadros qualificados, com muitas características importantes que estão sendo avaliadas. Isso é natural. Estamos fazendo um debate assim como fizemos para a ocupação de todos os outros espaços, analisando qual é o melhor perfil que temos para disputar a eleição”, explicou.

Conforme apuração do Portal A TARDE, Ivana já negou o convite para a vice e há grandes chances de Geraldo permanecer no posto.

Aumentando as expectativas e amenizando especulações de ruídos no grupo, Tassio fez elogios ao emedebista: “Geraldo Júnior cumpre muito bem a tarefa de vice-governador, além de ser um aliado parceiro.”

A declaração ocorreu durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve ao lado de Jerônimo Rodrigues para autorizar o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador.

Confira a entrevista na íntegra: