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ELEIÇÕES

Rowenna Brito vê “altas expectativas” para reeleição de Jerônimo

Para a secretária, governador tem credenciais para conseguir êxito nas urnas

Ane Catarine e Cássio Moreira

Por Ane Catarine e Cássio Moreira

02/04/2026 - 10:32 h | Atualizada em 02/04/2026 - 11:34

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Rowenna Brito projeta reeleição de Jerônimo Rodrigues
Rowenna Brito projeta reeleição de Jerônimo Rodrigues -

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, disse nesta quinta-feira, 2, que tem “altas expectativas” para as eleições de outubro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela apostou na reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao afirmar que ele tem credenciais que apontam para esse resultado nas urnas, como entregas que melhoram a vida da população, boa relação com prefeitos e experiência.

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“Tenho altas expectativas para as eleições, pois o governador Jerônimo é preparado, tem muita entrega e relação com quase todos os prefeitos da Bahia”, disse.

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Rowenna destacou ainda o bom desempenho da Bahia na educação como, segundo ela, mais um ponto alto da gestão petista.

“O professor e governador Jerônimo foi secretário da Educação e constituiu com a gente todas as políticas que colhemos hoje. Se olharmos para o Enem, por exemplo, a Bahia é o terceiro estado que mais colocou estudantes nas universidades”, afirmou.

A declaração ocorreu durante uma agenda institucional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, ao lado de Jerônimo Rodrigues, autorizou o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador.

Veja a entrevista:

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Futuro político da secretária

Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Rowenna Brito pode deixar a Secretaria de Educação nesta semana para lançar uma pré-candidatura a deputada estadual.

Nos bastidores, ela é vista como a aposta de Jerônimo para fortalecer a base do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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Tags:

Bahia Educação eleições Jerônimo Rodrigues Política Rowenna Brito

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