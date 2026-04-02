POLÍTICA
"Bahia será fundamental para a reeleição de Lula", diz Deyvid Bacelar
Coordenador-geral da FUP participou de evento ao lado do presidente na manhã desta quinta-feira, 2
Por Cássio Moreira e Yuri Abreu
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O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que a Bahia será fundamental para a reeleição do presidente Lula (PT), assim como foi em 2022, quando o petista foi conduzido ao seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.
O dirigente partidário conversou com o portal A TARDE, nesta quinta-feira, 2, durante agenda de Lula em Salvador. O chefe do Executivo federal visita obras de mobilidade urbana na cidade, realizadas pelo Novo PAC.
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Além das obras já em execução, haverá ainda a assinatura da ordem de serviço para obras na linha 1 do metrô, com a construção da Estação Campo Grande em investimento que soma R$ 1,52 bilhão.
"Dizem que o B de Brasil é a Bahia. A Bahia que foi fundamental para a vitória do presidente Lula na eleição passada, que deu 4 milhões de votos à frente do seu concorrente à época, vai ser fundamental também nessas eleições de 2026. Por isso, o presidente Lula tem feito várias entregas aqui no estado da Bahia, junto com o ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner e também com o governador Jerônimo Rodrigues", afirmou Bacelar.
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