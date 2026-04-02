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REFORMA MINISTERIAL

Lula avalia com cautela nomes para dois ministérios estratégicos

Prazo para desincompatibilização termina no próximo sábado, 4

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/04/2026 - 9:44 h

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Presidente Lula ainda estuda substitutos na Serin e MDIC
Presidente Lula ainda estuda substitutos na Serin e MDIC -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu os substitutos de Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin nos ministérios de Relações Institucionais e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), respectivamente — as pastas são consideradas estratégicas pelo Planalto.

Neste sentido, aliados de Lula avaliam que o mandatário está avaliando com cautela quem serão os novos ocupantes dos cargos. A Secretaria de Relações Institucionais, por exemplo, é primordial para garantir a governabilidade de Lula, na medida em que cuida da interlocução com Congresso, partidos políticos, estados e municípios.

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Já o MDIC, de Alckmin, tem desempenhado um papel importante na negociação do tarifaço com o governo Donald Trump, na defesa da soberania brasileira e no diálogo com os setores produtivos do país.

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Cotados

Para a vaga de Gleisi, um dos cotados é Olavo Noleto, atual secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, mais conhecido em Brasília como “Conselhão”.

No entanto, interlocutores próximos ao presidente lembram que, historicamente, a articulação política ficou sob o comando de pessoas de confiança do petista, como com o atual líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em 2005.

Para o MDIC, o ministério pode ser oferecido ao atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), como prêmio de consolação por ele ficar de fora da eleição.

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