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DE OLHO NAS URNAS

Marina Silva e Renan Filho deixam o governo Lula

Ambos concorrerão a cargos eletivos em outubro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/04/2026 - 20:33 h

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Marina e Renan deixam ministérios.
Marina e Renan deixam ministérios. -

Dois ministros deixaram o governo Lula nesta quarta-feira, 1º. Edição extra do Diário Oficial da União (DOU) trouxe as exonerações de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e de Renan Filho do Ministério dos Transportes.

Ambos concorrerão a cargos eletivos em outubro. Marina pode sair candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, enquanto Renan deve concorrer ao governo de Alagoas, estado que ela já governou.

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No Ministério do Meio Ambiente, o comando passa a ser de João Paulo Capobianco, então secretário-executivo da pasta e braço-direito de Marina Silva.

Na pasta dos Transportes, quem assume é George Palermo Santoro, que também ocupava o cargo de secretário-executivo, que é justamente o segundo na hierarquia do ministério.

Ao todo, cerca de 18 dos 37 ministros do presidente Lula terão saído dos cargos para disputar as eleições.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), vai deixar o cargo nesta quinta-feira, 2. Seu último ato como chefe da pasta será a assinatura da ordem de serviço para a extensão do metrô de Salvador até o Campo Grande, evento que contará com a presença de Lula.

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Exigência da legislação

Trata-se de uma exigência da legislação eleitoral, segundo a qual ocupantes de cargos como ministros de Estado, governadores e prefeitos, que pretendem se eleger para outros cargos, têm que se afastar da função no prazo máximo de até seis meses antes da data das eleições. Este prazo, portanto, vence no próximo dia 4 de abril, já que o 1º turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro.

A exigência da chamada desincompatibilização de cargos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serve para impedir que haja abuso de poder econômico ou político nas eleições por meio do uso de recursos da administração pública, assegurando a paridade entre os candidatos em disputa.

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Tags:

eleições 2026 marina silva Renan Filho

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