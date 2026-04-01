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POLÍTICA

Rui Costa acusa Flávio Bolsonaro de entregar Brasil aos EUA

Ministro sobe o tom contra pré-candidato do PL

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/04/2026 - 16:46 h

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Rui Costa enderece críticas a Flávio Bolsonaro
Rui Costa enderece críticas a Flávio Bolsonaro -

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro, ao acusar o político de querer entregar o Brasil aos Estados Unidos, caso seja eleito presidente.

Em entrevista ao canal GloboNews, na terça-feira, 31, Rui citou o discurso recente de Flávio, durante um congresso conversados nos Estados Unidos, e afirmou que o senador bolsonarista fará um eventual mandato 'entreguista', sendo submisso aos desejos da Casa Branca.

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“A proposta é entregar as riquezas do Brasil para outro país, assim como eles fizeram recentemente, endossando eventual intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Talvez esse seja o centro do seu programa de governo”, disparou Rui Costa.

Ministro reforça

Na segunda-feira, 30, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), também acusou Flávio de tentar entregar as riquezas do país, com ênfase nas terras raras, aos Estados Unidos.

“Ele falou em inglês achando que ninguém ia traduzir. Ele fez o discurso em inglês para contentar a extrema direita lá do Texas, mas está traduzido, ele declarando que quer entregar as terras raras do Brasil [aos EUA]", disparou.

Último compromisso

Rui Costa deixa a Casa Civil na quinta, 2, durante ato ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Salvador.

Na agenda, Lula fará uma visita às obras do VLT do Subúrbio, no bairro da Calçada, além de entregar residências do Minha Casa, Minha Vida, na capital baiana, e autorizar o início das obras do tramo IV do metrô, no Campo Grande.

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Tags:

eleições Flávio Bolsonaro Lula Rui Costa

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