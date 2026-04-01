Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Ataques a Flávio Bolsonaro podem fortalecer Michelle; entenda

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é considerado o principal adversário do presidente Lula (PT) nas eleições de outubro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

01/04/2026 - 7:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro -

A expectativa pelo início dos ataques à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, por parte do PT, pode beneficiar a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, enteada do senador, e que está cotada para ser candidata à Casa Alta pelo Distrito Federal.

À princípio, o liberal cairia nas pesquisas e, com essa queda sendo mais brusca do que o esperado, faria com que houvesse tempo hábil para a direita trocar de candidato até o período das convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner
Bruno Reis reage após ser cotado para vice de Flávio Bolsonaro
Caiado detona Flávio Bolsonaro: "Não tem vivência nem experiência"
“Nas mãos de Deus”: Michelle Bolsonaro fala sobre futuro político

Caso a decisão seja pela mudança, a bola da vez seria justamente a ex-primeira-dama. Neste eventual cenário, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, ela poderia dificultar o cenário para a esquerda.

Evangélica, ela não enfrenta a resistência de pastores populares e enfraquece a narrativa de “machismo” contra a direita. Ela, por exemplo, levaria o presidente Lula a ter de medir as palavras em debates, sob risco de ele perder votos com possíveis ataques.

DF pode eleger só mulheres para o Senado em 2026

Entre as várias nuances, as eleições de 2026 podem registrar um fato inédito: o estado ter uma bancada composta apenas por mulheres. O cenário pode ocorrer no Senado, pelo Distrito Federal — atualmente, dos três congressistas de mandato, dois são mulheres: Damares Alves (Republicanos) e Leila Barros (PDT).

No pleito de outubro deste ano, os dois candidatos mais bem avaliados pelos eleitores tomarão posse na Câmara Alta em fevereiro de 2027. Na unidade da Federação, as principais chapas são formadas por mulheres.

De um lado, o PL lançou uma chapa "puro-sangue", com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Do outro, Leila Barros vai buscar a reeleição ao Senado e deve ter como parceira a deputada federal Érika Kokay (PT).

Assim, se duas mulheres forem eleitas, a bancada da unidade federativa no Senado será 100% feminina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x