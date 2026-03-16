Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELAS NO PODER

Inédito: estado pode eleger só mulheres para o Senado em 2026

Unidade da Federação já tem duas senadoras de mandato; uma tentará a reeleição

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/03/2026 - 12:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026
Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026 -

Entre as várias nuances, as eleições de 2026 podem registrar um fato inédito: o estado ter uma bancada composta apenas por mulheres. O cenário pode ocorrer no Senado, pelo Distrito Federal — atualmente, dos três congressistas de mandato, dois são mulheres: Damares Alves (Republicanos) e Leila Barros (PDT).

No pleito de outubro deste ano, os dois candidatos mais bem avaliados pelos eleitores tomarão posse na Câmara Alta em fevereiro de 2027. Na unidade da Federação, as principais chapas são formadas por mulheres.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Quem faz 18 anos entre turnos precisa votar? Entenda regra
Podemos ou Republicanos? Saiba qual será o destino da família Coronel
Lula aposta na velha guarda e chama baiano para coordenação de campanha

De um lado, o PL lançou uma chapa "puro-sangue", com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Do outro, Leila Barros vai buscar a reeleição ao Senado e deve ter como parceira a deputada federal Érika Kokay (PT).

Assim, se duas mulheres forem eleitas, a bancada da unidade federativa no Senado será 100% feminina.

Quantas são as mulheres senadoras?

Atualmente, dos 81 senadores, 16 são mulheres — oito são da Região Nordeste. Veja quem são:

  • Zenaide Maia - PSD/RN
  • Professora Dorinha Seabra - União/TO
  • Ana Paula Lobato - PSB/MA
  • Elizane Gama - PSD/MA
  • Augusta Brito - PT/CE
  • Damares Alves - Republicanos/DF
  • Leila Barros - PDT/DF
  • Daniella Ribeiro - Progressistas/PB
  • Dra Eudócia - PL/AL
  • Ivete da Silveira - MDB/SC
  • Jussara Lima - PSD/PI
  • Mara Gabrilli - PSD/SP
  • Margareth Buzetti - Progressistas/MT
  • Soraya Thronicke - Podemos/MS
  • Tereza Cristina - Progressistas/MS
  • Teresa Leitão - PT/PE

Quantas senadoras a Bahia já teve?

Desde a retomada do regime democrático no país, a Bahia elegeu apenas uma senadora: Lídice da Mata (PSB). Ela exerceu o mandato entre 2011 e 2019. Atualmente, ela exerce o mandato de deputada federal.

Os senadores de mandato pelo estado, nesta legislatura, são: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Michelle Bolsonaro mulheres na política Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x