Inédito: estado pode eleger só mulheres para o Senado em 2026

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Mulheres podem fazer história na política brasileira em 2026 - Foto: Luis Macedo | Agência Câmara

Entre as várias nuances, as eleições de 2026 podem registrar um fato inédito: o estado ter uma bancada composta apenas por mulheres. O cenário pode ocorrer no Senado, pelo Distrito Federal — atualmente, dos três congressistas de mandato, dois são mulheres: Damares Alves (Republicanos) e Leila Barros (PDT).

No pleito de outubro deste ano, os dois candidatos mais bem avaliados pelos eleitores tomarão posse na Câmara Alta em fevereiro de 2027. Na unidade da Federação, as principais chapas são formadas por mulheres.

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De um lado, o PL lançou uma chapa "puro-sangue", com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Do outro, Leila Barros vai buscar a reeleição ao Senado e deve ter como parceira a deputada federal Érika Kokay (PT).

Assim, se duas mulheres forem eleitas, a bancada da unidade federativa no Senado será 100% feminina.

Quantas são as mulheres senadoras?

Atualmente, dos 81 senadores, 16 são mulheres — oito são da Região Nordeste. Veja quem são:

Zenaide Maia - PSD/RN

Professora Dorinha Seabra - União/TO

Ana Paula Lobato - PSB/MA

Elizane Gama - PSD/MA

Augusta Brito - PT/CE

Damares Alves - Republicanos/DF

Leila Barros - PDT/DF

Daniella Ribeiro - Progressistas/PB

Dra Eudócia - PL/AL

Ivete da Silveira - MDB/SC

Jussara Lima - PSD/PI

Mara Gabrilli - PSD/SP

Margareth Buzetti - Progressistas/MT

Soraya Thronicke - Podemos/MS

Tereza Cristina - Progressistas/MS

Teresa Leitão - PT/PE

Quantas senadoras a Bahia já teve?

Desde a retomada do regime democrático no país, a Bahia elegeu apenas uma senadora: Lídice da Mata (PSB). Ela exerceu o mandato entre 2011 e 2019. Atualmente, ela exerce o mandato de deputada federal.

Os senadores de mandato pelo estado, nesta legislatura, são: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD).