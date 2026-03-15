Quem faz 18 anos entre turnos precisa votar? Entenda regra

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No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos - Foto: Agência Brasil/Divulgação

Mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas nas próximas eleições para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno pode ocorrer no dia 25 do mesmo mês.

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Quem completa 18 anos entre os turnos precisa votar?

Sim. Se o eleitor completar 18 anos entre o primeiro e o segundo turno, ele deverá votar no segundo turno. Isso vale mesmo que o jovem não tenha participado da primeira votação.

O que é necessário para votar

Para poder votar, o eleitor precisa:

ter título eleitoral

estar regular com a Justiça Eleitoral

não possuir pendências ou multas eleitorais

Caso o título já esteja regularizado, o jovem poderá votar normalmente no segundo turno.

Jovens podem tirar título antes dos 18

No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos. No entanto, o voto só é permitido a partir dos 16 anos. Entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. O mesmo vale para pessoas com mais de 70 anos e para cidadãos não alfabetizados.

Prazo para regularizar o título

Segundo o calendário eleitoral, o cidadão tem até o dia 5 de maio para:

tirar o título

regularizar pendências

transferir o domicílio eleitoral

Após essa data, alterações no cadastro eleitoral ficam suspensas até o fim do processo eleitoral.