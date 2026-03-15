ELEIÇÕES
Quem faz 18 anos entre turnos precisa votar? Entenda regra
Primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
Mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas nas próximas eleições para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos.
O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno pode ocorrer no dia 25 do mesmo mês.
Quem completa 18 anos entre os turnos precisa votar?
Sim. Se o eleitor completar 18 anos entre o primeiro e o segundo turno, ele deverá votar no segundo turno. Isso vale mesmo que o jovem não tenha participado da primeira votação.
O que é necessário para votar
Para poder votar, o eleitor precisa:
- ter título eleitoral
- estar regular com a Justiça Eleitoral
- não possuir pendências ou multas eleitorais
Caso o título já esteja regularizado, o jovem poderá votar normalmente no segundo turno.
Leia Também:
Jovens podem tirar título antes dos 18
No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos. No entanto, o voto só é permitido a partir dos 16 anos. Entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. O mesmo vale para pessoas com mais de 70 anos e para cidadãos não alfabetizados.
Prazo para regularizar o título
Segundo o calendário eleitoral, o cidadão tem até o dia 5 de maio para:
- tirar o título
- regularizar pendências
- transferir o domicílio eleitoral
Após essa data, alterações no cadastro eleitoral ficam suspensas até o fim do processo eleitoral.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes