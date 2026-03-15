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ELEIÇÕES

Quem faz 18 anos entre turnos precisa votar? Entenda regra

Primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/03/2026 - 10:07 h

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No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos
No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos -

Mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas nas próximas eleições para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno pode ocorrer no dia 25 do mesmo mês.

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Quem completa 18 anos entre os turnos precisa votar?

Sim. Se o eleitor completar 18 anos entre o primeiro e o segundo turno, ele deverá votar no segundo turno. Isso vale mesmo que o jovem não tenha participado da primeira votação.

O que é necessário para votar

Para poder votar, o eleitor precisa:

  • ter título eleitoral
  • estar regular com a Justiça Eleitoral
  • não possuir pendências ou multas eleitorais

Caso o título já esteja regularizado, o jovem poderá votar normalmente no segundo turno.

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Jovens podem tirar título antes dos 18

No Brasil, adolescentes já podem solicitar o título eleitoral a partir dos 15 anos. No entanto, o voto só é permitido a partir dos 16 anos. Entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. O mesmo vale para pessoas com mais de 70 anos e para cidadãos não alfabetizados.

Prazo para regularizar o título

Segundo o calendário eleitoral, o cidadão tem até o dia 5 de maio para:

  • tirar o título
  • regularizar pendências
  • transferir o domicílio eleitoral

Após essa data, alterações no cadastro eleitoral ficam suspensas até o fim do processo eleitoral.

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Tags:

eleições Justiça Eleitoral voto

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