ELEIÇÕES 2026

Lula aposta na velha guarda e chama baiano para coordenação de campanha

Presidente Lula quer aliados na coordenação de campanha à Presidência

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/03/2026 - 7:46 h | Atualizada em 13/03/2026 - 8:07

Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) convocou integrantes da velha guarda do partido para ajudar na coordenação de campanha à reeleição à Presidência da República, em 2026.

Entre os que foram convocados para a missão está um baiano: o ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli. Além dele, foi chamado para a missão o ex-ministro Gilberto Carvalho.

Conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a ideia é a de que a dupla atue ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, na coordenação da campanha de Lula.

Nas últimas semanas, o grupo já teria realizado uma reunião para debater estratégias no sentido de ajudar Lula a chegar a um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

O pacote de Lula para segurar preço do petróleo no Brasil após guerra no Oriente Médio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na quinta-feira, 12, um pacote de medidas de enfrentamento para segurar o preço do petróleo em um cenário de instabilidade por conta da guerra no Oriente Médio.

Entre as medidas anunciadas por Lula, está a decisão de não cobrar impostos sobre diesel, a fim de conter um possível risco de desabastecimento do combustível em todo o país.

Para isso, o governo zerou o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Além disso, o presidente também confirmou que o Brasil vai passar a taxar a exportação do petróleo, que chegou ao valor de US$ 120 dólares nos últimos dias, em 12%.

