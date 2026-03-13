ELEIÇÕES 2026
Lula aposta na velha guarda e chama baiano para coordenação de campanha
Presidente Lula quer aliados na coordenação de campanha à Presidência
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) convocou integrantes da velha guarda do partido para ajudar na coordenação de campanha à reeleição à Presidência da República, em 2026.
Entre os que foram convocados para a missão está um baiano: o ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli. Além dele, foi chamado para a missão o ex-ministro Gilberto Carvalho.
Conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a ideia é a de que a dupla atue ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, na coordenação da campanha de Lula.
Nas últimas semanas, o grupo já teria realizado uma reunião para debater estratégias no sentido de ajudar Lula a chegar a um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.
