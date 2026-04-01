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POLÍTICA

Daniel Almeida reivindica "tratamento melhor" ao PCdoB no governo

Deputado baiano foi entrevista pelo A TARDE Cast

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/04/2026 - 17:50 h

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Daniel Almeida, convidado do A TARDE Cast
Daniel Almeida, convidado do A TARDE Cast -

O deputado federal Daniel Almeida reivindicou, nesta quarta-feira, 1, um maior espaço para o PCdoB, sua sigla, dentro das discussões acerca da composição chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de outubro. A declaração ocorreu em entrevista ao A TARDE Cast.

Daniel, que foi candidato ao Senado em 1998, citou a importância do movimento naquele momento político da Bahia, quando o chamado 'carlismo' ainda governava o estado, e mencionou outros processos eleitorais em que o PCdoB teve protagonismo.

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"Espaço político ninguém oferece, e quem tem quer preservar. Entendemos que pela trajetória que fazemos com o PT, nós deveríamos ter um espaço correspondente a isso, maior tem que sido possível [...] Aqui na Bahia, nós começamos a polarizar com o carlismo em 1998, quando Zezeu foi candidato a governador, e eu candidato a senador", iniciou Daniel, ao explicar seu posicionamento.

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"Em alguns momentos estivemos na chapa majoritária [...] Em 2018, nós tivemos a suplência de senador. A gente tem colocado a ideia de participar da majoritária, não tem sido possível", destacou.

Tratamento melhor

Daniel Almeida também cobrou um tratamento melhor por parte do bloco governista, e frisou acreditar que a escolha dos partidos para a composição da majoritária não deve ser pautada por seu tamanho, mas sim pela relevância nos debates necessários para a sociedade.

"Pela contribuição que tem dado, acha que merece o espaço para a majoritária. Estamos pleiteando isso com a vereadora Aladilce, de extrema capacidade, mesmo que seja na suplência de senador. Continuamos achando que merecíamos um tratamento um tanto melhor", afirmou o parlamentar comunista.

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